USA zadržali zásielku zbraní z Iránu pre jemenských povstalcov

Dubaj 15. februára (TASR) — Americká armáda vo štvrtok oznámila, že v januári zadržala zásielku zbraní z Iránu, ktorá bola určená pre jemenských povstalcov húsíov, ktorí už niekoľko mesiacov útočia na komerčné plavidlá v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X uviedlo, že 28. januára zadržalo v Arabskom mori plavidlo prepravujúce "pokročilé konvenčné zbrane a inú smrtiacu pomoc pochádzajúcu z Iránu a smerujúcu do oblastí Jemenu kontrolovaných húsíami".



Zásielka obsahovala viac ako 200 kontajnerov obsahujúcich komponenty rakiet, výbušniny a ďalšie zariadenia.



"Toto je ďalší príklad zhubnej činnosti Iránu v regióne," povedal veliteľ CENTCOM-u generál Michael Erik Kurilla. "Jeho pokračujúce dodávky pokročilých konvenčných zbraní húsíom... naďalej podkopávajú bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy a slobodné obchodovanie," dodal.



Iránom podporovaní húsijskí povstalci, ktorí kontrolujú veľkú časť občianskou vojnou spustošeného Jemenu, útočia od vlaňajšieho novembra na dôležité námorné trasy v Červenom mori. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od októbra 2023 prebieha vojna medzi Izraelom a militantmi z Hamasu.



Na útoky húsíov, ktoré spôsobili, že niektoré lodné spoločnosti sa začali vyhýbať preprave cez Červené more a volia dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky, reagovali americké a britské sily bombardovaním ich pozícií v Jemene.