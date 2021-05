USA: Zadržaný novinár Pratasevič musí byť okamžite prepustený

Washington 24. mája (TASR) - Spojené štáty vyzvali na “okamžité prepustenie” novinára Ramana Prataseviča, ktorého v nedeľu zadržali bieloruské úrady po tom, čo jeho lietadlo muselo pre podozrenie z nastraženej bomby na palube núdzovo pristáť na letisku v Minsku. Informovala o tom agentúra DPA.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zároveň dôrazne odsúdil nútený odklon lietadla a následné zatknutie Prataseviča. “Tento šokujúci čin Lukašenkovho režimu ohrozil životy viac ako 120 pasažierov vrátane amerických občanov,” uviedol Blinken, pričom dodal, že správy o zapojení bieloruských bezpečnostných služieb do tejto akcie sú “hlboko znepokojujúce a vyžadujú si byť dôkladne vyšetrené”.



Bieloruské štátne médiá podľa DPA v nedeľu informovali, že pokyn na odklon lietadla dal samotný prezident Alexandr Lukašenko.



Blinken uviedol, že Spojené štáty budú koordinovať svoju odpoveď na tento čin spolu s Európskou úniou vrátane litovských a gréckych úradov.



Bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta, ktorý v súčasnosti žije v exile v Poľsku, v nedeľu cestoval z Atén do litovského Vilniusu civilnou linkou nízkonákladovej spoločnosti RyanAir. Let bol však pre falošnú bombovú hrozbu odklonený a musel pristáť na letisku v Minsku, pričom ho sprevádzala bieloruská stíhačka MiG-29. Podľa Nexty sa na palube lietadla po jeho prehľadaní žiadna bomba nenašla.



Vedenie opozičného kanálu tiež dodalo, že Pratasevič bol podľa vlastných slov ešte pred nástupom do lietadla sledovaný.