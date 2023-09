Zadržiavaní americkí občania odleteli z Iránu v rámci výmeny väzňov

Teherán 18. septembra (TASR) - Päť zadržiavaných amerických občanov v pondelok odletelo katarským lietadlom z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, píše TASR.



Na palube lietadla sa nachádzali aj dvaja rodinní príslušníci z USA a lietadlo podľa agentúry DPA smerovalo do Kataru.



Bidenova administratíva spresnila, že prezident udelil milosť piatim občanom Iránu, ktorí boli v USA väznení či čelili obvineniam súvisiacim s nenásilnými trestnými činmi. Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj tiež uviedla, že Biden uvalí nové sankcie na iránske ministerstvo pre tajné služby a iránskeho exprezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.



Podľa hovorcu iránskeho rezortu diplomacie sa v rámci avizovanej výmeny vráti do vlasti päť Američanov a Spojené štáty omilostia piatich iránskych občanov, ktorých v krajine odsúdili alebo obžalovali.



Agentúra AFP medzitým s odvolaním sa na iránske médiá uviedla, že dvaja z Iráncov prepustených Spojenými štátmi v rámci výmeny väzňov pricestovali v pondelok do Kataru.



Výmena sa môže uskutočniť po tom, ako v Južnej Kórei došlo k uvoľneniu zmrazených iránskych financií. Prostriedky v hodnote šiestich miliárd dolárov v pondelok dorazili do Kataru v súlade s výnimkou zo sankcií, ktorú pred týždňom vydala pre zahraničné banky vláda USA.