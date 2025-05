Zahraniční študenti na Harvarde žiadajú o prestup na iné školy

Washington 29. mája (TASR) - Harvardovu univerzitu zaplavujú žiadosti zahraničných študentov o prestup na iné vysoké školy, uviedla v stredu riaditeľka imigračných služieb Harvardu Maureen Martinová. Univerzitu čaká vo štvrtok súdne pojednávanie v súvislosti so žalobou, ktorú podala na administratívu prezidenta Donalda Trumpa pre jeho minulotýždňové rozhodnutie zakázať univerzite prijímať zahraničných študentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Príliš veľa zahraničných študentov na to, aby sme ich spočítali, sa pýtalo na možnosť prestupu na inú inštitúciu,“ napísala Martinová v súdnom spise.



Trumpove kroky podľa Martinovej vyvolali „hlboký strach, obavy a zmätok“ medzi zahraničnými študentmi, ako aj zamestnancami tejto prestížnej univerzity. „Mnohí študenti a akademici uvádzajú, že sú vo vážnom emocionálnom rozpoložení, čo ovplyvňuje ich duševné zdravie a sťažuje im sústredenie na štúdium,“ napísala v spise Martinová.



Dodala, že niektorí zo študentov sa boja zúčastniť na promóciách a iní zrušili cestovné plány zo strachu, že im nepovolia opätovný vstup do krajiny.



Niekoľko amerických študentov na Harvardovej univerzite tiež „prejavilo vážny záujem“ o prestup na inú školu, pretože nechcú navštevovať univerzitu bez zahraničných študentov, dodala Martinová.



Trumpova vláda zmrazila Harvardu viacročné federálne granty v celkovej výške 2,2 miliardy dolárov, pohrozila ďalšími škrtmi vo výške troch miliárd dolárov a vyzvala federálne úrady, aby s univerzitou zrušili všetky zostávajúce zmluvy.



Americký prezident označuje Harvardovu univerzitu za „antisemitskú, krajne ľavicovú“ inštitúciu. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy. Škola tiež odmietla vyhovieť požiadavkám vlády na zrušenie programov diverzity a preverovanie svojich študentov.