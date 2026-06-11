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USA zaistili internetové domény podozrivé z využitia na čínsku špionáž
Rezort spravodlivosti vo vyhlásení tiež uviedol, že nemenovaní organizátori stojaci za týmito webovými stránkami „popreli akúkoľvek účasť zahraničnej vlády“ na ich aktivitách.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Americké úrady v stredu zhabali 13 internetových domén, ktoré podľa nich používali čínski agenti na získavanie utajovaných informácií od Američanov s bezpečnostnou previerkou. Minulý týždeň spravodajská aliancia Five Eyes, ktorú tvoria Spojené štáty, Veľká Británia, Austrália, Kanada a Nový Zéland, vydala varovanie, že čínske vojenské spravodajské služby využívajú LinkedIn a ďalšie pracovné platformy na získavanie tajných informácií, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Ministerstvo spravodlivosti USA vo vyhlásení oznámilo skonfiškovanie domén, ktoré mali byť používané falošnými konzultačnými webovými stránkami na oslovovanie Američanov s prístupom k utajovaným skutočnostiam. Toto „zaistenie vysiela jasný odkaz, že akékoľvek pokusy zneužiť Američanov, ktorí dostali prístup k najcitlivejším informáciám našej krajiny, budú odhalené a zlikvidované,“ uviedla americká federálna prokurátorka pre okres Columbia Jeanine Pirrová.
Zástupca riaditeľa kontrarozviedky FBI Roman Rozhavsky povedal, že tento zásah ukazuje „do akých krajností sú spravodajské služby čínskej vlády ochotné zájsť, keď sa snažia s pomocou obsahu generovaného umelou inteligenciou oklamať, nalákať alebo prinútiť súčasných a bývalých držiteľov amerických bezpečnostných previerok k zdieľaniu citlivých informácií.“
Námestník ministra spravodlivosti pre národnú bezpečnosť John A. Eisenberg varoval Američanov, aby k ponukám rýchleho zárobku za nejasné konzultačné služby pristupovali „s mimoriadnou opatrnosťou a boli ostražití pri varovných signáloch.“
Rezort spravodlivosti vo vyhlásení tiež uviedol, že nemenovaní organizátori stojaci za týmito webovými stránkami „popreli akúkoľvek účasť zahraničnej vlády“ na ich aktivitách.
Ministerstvo spravodlivosti USA vo vyhlásení oznámilo skonfiškovanie domén, ktoré mali byť používané falošnými konzultačnými webovými stránkami na oslovovanie Američanov s prístupom k utajovaným skutočnostiam. Toto „zaistenie vysiela jasný odkaz, že akékoľvek pokusy zneužiť Američanov, ktorí dostali prístup k najcitlivejším informáciám našej krajiny, budú odhalené a zlikvidované,“ uviedla americká federálna prokurátorka pre okres Columbia Jeanine Pirrová.
Zástupca riaditeľa kontrarozviedky FBI Roman Rozhavsky povedal, že tento zásah ukazuje „do akých krajností sú spravodajské služby čínskej vlády ochotné zájsť, keď sa snažia s pomocou obsahu generovaného umelou inteligenciou oklamať, nalákať alebo prinútiť súčasných a bývalých držiteľov amerických bezpečnostných previerok k zdieľaniu citlivých informácií.“
Námestník ministra spravodlivosti pre národnú bezpečnosť John A. Eisenberg varoval Američanov, aby k ponukám rýchleho zárobku za nejasné konzultačné služby pristupovali „s mimoriadnou opatrnosťou a boli ostražití pri varovných signáloch.“
Rezort spravodlivosti vo vyhlásení tiež uviedol, že nemenovaní organizátori stojaci za týmito webovými stránkami „popreli akúkoľvek účasť zahraničnej vlády“ na ich aktivitách.