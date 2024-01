USA zakázali guatemalskému exprezidentovi vstup na svoje územie

Guatemala 18. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu zakázalo bývalému guatemalskému prezidentovi Alejandrovi Giammatteimu vstup do Spojených štátov. Stalo sa tak tri dni po Giammatteiho odchode z úradu, informovala agentúra AP.



"Ministerstvo zahraničných vecí má dôveryhodné informácie, ktoré naznačujú, že Giammattei počas svojho pôsobenia vo funkcii guatemalského prezidenta prijímal úplatky výmenou za výkon svojich verejných funkcií, čo podkopávalo právny štát a transparentnosť vlády," uviedol v stredajšom vyhlásení hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



AP dodala, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena bola voči Giammatteiho vláde čoraz kritickejšia - aj v súvislosti s tým, že guatemalskí prokurátori stíhali súčasného prezidenta Bernarda Arévala a snažili sa narušiť odovzdanie moci do jeho rúk.



Okrem toho kritici poukazovali i na to, že počas Giammatteiho štvorročného funkčného obdobia, bola prerušená spolupráca guatemalských prokurátorov s protikorupčnou komisiou podporovanou OSN. Prokurátori a sudcovia, ktorí spolupracovali s OSN, boli perzekvovaní.



Aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá Guatemalu navštívila, pred časom poukázala na to, nekontrolovaná korupcia je faktorom nútiacim mnohých Guatemalčanov, aby odišli do exilu.



Vláda USA už uvalila sankcie na stovky guatemalských úradníkov i radových občanov podozrivých z podkopávania demokracie v krajine, uviedla AP.