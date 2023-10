USA zakázali obchodovanie so 42 čínskymi subjektmi pre podporu Ruska

PREČÍTAJTE SI AJ: SR, USA a Británia odsúdili ostreľovanie v Charkovskej oblasti

Washington 7. októbra (TASR) – Americké ministerstvo obchodu pridalo v piatok na vládny zoznam subjektov, s ktorými je zakázané obchodovať, 42 spoločností z Číny. Dôvodom tohto opatrenia sú dodávky amerických elektronických súčiastok Rusku, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.Okrem toho na zoznam pribudlo aj ďalších sedem spoločností z Fínska, Indie, Nemecka, Turecka, Spojených arabských emirátov a Spojeného kráľovstva.Medzi dodávanými súčiastkami boli mikročipy, ktoré Rusko používa v presných navádzacích systémoch rakiet a dronov, používaných ruskou armádou na Ukrajine pri útokoch na civilné obyvateľstvo, vyhlásilo ministerstvo. Pri jednom takomto útoku vo štvrtok na severovýchode Ukrajiny zahynulo najmenej 52 osôb." vyhlásil námestník ministra obchodu pre export Matthew Axelrod.Washington na zoznam pridáva spoločnosti, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo zahraničnú politiku USA. Ak chcú dodávatelia obchodovať so spoločnosťami uvedenými na zozname, potrebujú na to špeciálne povolenie, ktoré sa vo všeobecnosti veľmi ťažko získava.Agentúra Reuters oslovila so žiadosťou o reakciu aj čínske veľvyslanectvo vo Washingtone, to však zatiaľ nereagovalo.