USA zakázali ruskej firme Kaspersky Lab predaj antivírusového softvéru

Washington 21. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zakázala vo štvrtok ruskej firme Kaspersky Lab poskytovať svoj antivírusový softvér v Spojených štátoch. Oznámilo to americké ministerstvo obchodu, pričom svoje rozhodnutie odôvodnilo obavami o národnú bezpečnosť, informuje agentúra AFP.



"Spoločnosť Kaspersky už vo všeobecnosti nebude môcť okrem iných činností predávať svoj softvér v Spojených štátoch ani poskytovať aktualizácie toho, ktorý sa už používa," uviedol rezort.



K oznámeniu prišlo po dlhom vyšetrovaní, ktoré odhalilo, že "pokračovanie činnosti spoločnosti Kaspersky v Spojených štátoch predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť vzhľadom na ofenzívne kybernetické spôsobilosti ruskej vlády a jej schopnosť ovplyvňovať alebo riadiť činnosť tejto spoločnosti," dodal rezort.



Americká ministerka obchodu Gina Raimondová uviedla, že "Rusko už opakovane dokázalo, že je schopné a má v úmysle využívať ruské spoločnosti, ako je Kaspersky Lab, na zhromažďovanie a zneužívanie citlivých amerických informácií."



Spoločnosť Kaspersky Lab pre AFP v reakcii uviedla, že americké ministerstvo obchodu spravilo takéto rozhodnutie "na základe súčasnej geopolitickej situácie a teoretických obáv". Táto firma zároveň prisľúbila, že "využije všetky právne dostupné možnosti na to, aby dosiahla zachovanie svojej súčasnej činnosti aj vzťahov".



Uviedla tiež, že sa nepodieľala na nijakých aktivitách, ktoré by ohrozovali národnú bezpečnosť USA. Naopak firma Kaspersky tvrdí, že významne prispela k ochrane záujmov USA a ich spojencov.



Ide o prvý takýto krok prijatý od nariadenia vydaného ešte za bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého má ministerstvo obchodu právomoc preverovať, či jednotlivé spoločnosti nepredstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť. Podľa Raimondovej ministerstvo obchodu teraz ukázalo, že nebude váhať zakročiť proti technológiám, ktoré by boli takouto hrozbou pre USA a ich občanov.



Spoločnosť Kaspersky Lab sídli v Moskve, no pobočky má v 31 krajinách, pričom služby poskytuje viac ako 400 miliónom užívateľom a 270.000 firmám vo vyše 200 krajinách.



Okrem zákazu predaja antivírusového softvéru zaradilo americké ministerstvo obchodu tri subjekty spojené s touto firmou na zoznam spoločností, ktoré vzbudzujú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti, a to pre ich spoluprácu s ruskými vojenskými a spravodajskými orgánmi.



Spoločnosť Kaspersky môže v USA pokračovať v určitých činnostiach - vrátane poskytovania aktualizácií svojich antivírusových programov - do 29. septembra, "aby sa tak minimalizovali problémy spotrebiteľov a podniky v USA a aby tie mali čas nájsť si (za Kaspersky) vhodné alternatívy," dodalo.