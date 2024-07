USA zakázali vstup do krajiny bývalému seržantovi izraelskej armády

Washington 17. júla (TASR) - USA uvalili vízové obmedzenia na bývalého príslušníka izraelskej armády pre hrubé porušovania ľudských práv, ktorého sa dopustil na okupovanom Západom brehu Jordánu. V stredu to oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters a portálu Times of Israel.



V dôsledku týchto obmedzení bývalý seržant Elor Azaria a jeho najbližší rodinní príslušníci nemajú nárok na vstup do USA, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Ministerstvo takisto tvrdí, že plánuje uvaliť vízové obmedzenia aj na "ďalšie skupiny alebo jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili alebo významne prispeli k narušeniu mieru, bezpečnosti alebo stability na Západnom brehu Jordánu".



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena už roky nalieha na Izrael, aby potlačil násilie na Západnom brehu Jordánu. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken uviedol, že ministerstvo pristúpilo k zavedeniu vízových obmedzení, keď dospelo k záveru, že Jeruzalem tento problém vôbec nerieši.



Azaria je bývalým poddôstojníkom izraelskej armády. V roku 2016 v meste Hebron zastrelil spacifikovaného palestínskeho útočníka. V roku 2017 Azariu odsúdil izraelský súd na 18 mesiacov väzenia. Odpykal si však iba polovicu trestu.



Po prepustení verejne podporoval izraelských vojakov obvinených z bitia palestínskych podozrivých a účinkoval aj v reklame poslanca strany Likud, ktorú vedie izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Niekoľko mesiacov po prepustení uviedol, že svoj čin neľutuje.



Times of Israel pripomína, že Azariov prípad poukázal na hlboké rozpory v izraelskej spoločnosti v súvislosti s aktivitami armády na Západnom brehu Jordánu. Jedna časť Izraelčanov tvrdí, že Azaria sa zachoval hrdinsky, pretože zneškodnil útočníka. Druhá strana však upozorňuje, že porušil zákon a zaslúžil si prísnejší trest.