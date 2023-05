USA zakázali vývoz veľkého množstva spotrebného tovaru do Ruska

Washington 20. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zakázala vývoz veľkého množstva spotrebného tovaru do Ruska, vrátane sušičiek bielizne, snežných pluhov či dojacích zariadení. Urobila tak pre obavy, že pôvodný účel použitia tohto tovaru by mohol byť zmenený a mohol by byť použitý Ruskom vo vojne proti Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Teraz tam nemôžete poslať ani len kontaktné šošovky alebo slnečné okuliare," povedal washingtonský právnik Kevin Wolf, bývalý predstaviteľ Ministerstva obchodu USA. Podľa neho "by bolo jednoduchšie vymenovať položky, ktorých vývoz do Ruska momentálne nepodlieha kontrole".



Zoznam spotrebného tovaru vylúčeného z exportu prichádza v čase, keď Bidenova administratíva pridala na sankčný zoznam aj 71 firiem, píše Reuters. Firmy zahŕňajú 69 ruských subjektov, jeden arménsky a jeden kirgizský. Ide o firmy, ktoré sa venujú oprave lietadiel, výrobe komponentov, pušného prachu, traktorov a automobilov, ako aj lodenice a inžinierske centrá v Rusku.



"Budeme naďalej vyvolávať náklady Kremľa na pokračovanie v tejto vojne a to obmedzovaním prístupu Ruska k ďalším položkám, ako aj jeho agresívnym presadzovaním," uviedol námestník ministra obchodu USA Alan Estevez vo vyhlásení, sumarizujúcom najnovšie sankcie.



Spojené štáty oznámili nový masívny balík sankcií voči Rusku pred piatkovým začiatkom summitu G7 v japonskej Hirošime. Tento balík má podľa nich ďalej oslabiť vojnovú mašinériu Moskvy. Nové reštrikcie by mali okrem iného sťažiť Kremľu obchádzanie už doposiaľ zavedených sankčných opatrení.