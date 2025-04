USA zakázali zamestnancom vlády v Číne sexuálne vzťahy s Číňanmi

Washington 4. apríla (TASR) - Americká vláda zakázala svojim zamestnancom v Číne, ich príbuzným a ďalším osobám s bezpečnostnou previerkou uzatvárať milostné alebo sexuálne vzťahy s čínskymi občanmi. Jedinú výnimku z tohto usmernenia majú pracovníci, ktorí už takéto vzťahy s Číňanmi majú. Nemusia im ju ale udeliť. Pre agentúru AP to vo štvrtok uviedli štyri zdroje oboznámené so záležitosťou, píše TASR.



Niektoré americké agentúry majú prísne pravidlá týkajúce sa takýchto vzťahov, avšak o politike tzv. zákazu zbližovania sa sa podľa AP nehovorilo od čias studenej vojny. Nezriedka sa stáva, že americkí diplomati v iných krajinách majú romantické vzťahy s miestnymi obyvateľmi, prípadne s nimi uzatvárajú manželské zväzky.



V lete 2024 bola prijatá obmedzenejšia verzia tejto politiky, ktorá zakazuje americkému personálu „romantické a sexuálne vzťahy“ s čínskymi občanmi, ktorí pracujú ako príslušníci ochranky alebo pomocný personál na veľvyslanectve USA a piatich konzulátoch v Číne.



Následne ju v januári tohto roka krátko pred odchodom z Číny rozšíril končiaci americký veľvyslanec Nicholas Burns, ktorý zaviedol všeobecný zákaz vzťahov s akýmkoľvek čínskym občanom v Číne. AP sa nepodarilo zistiť, ako konkrétne daná politika definuje slovné spojenie „romantický alebo sexuálny vzťah“.



Dva nemenované zdroje uviedli, že o zákaze sa prvýkrát diskutovalo ešte minulé leto po tom, čo americkí kongresmani kontaktovali Burnsa, aby vyjadrili obavy, že obmedzenia takýchto vzťahov nie sú dostatočne prísne.



Najnovšie usmernenie platí pre americké diplomatické misie v pevninskej Číne vrátane veľvyslanectva v Pekingu a konzulátov v Kantone, Šanghaji, Šen-jangu a Wuhane. Takisto sa vzťahuje aj na konzulát USA v Hongkongu. Netýka sa však amerického personálu umiestneného mimo Číny.



Pokiaľ ide o zmienenú výnimku, ak ju zamestnancom americkej vlády zamietnu, musia buď ukončiť ich súčasný vzťah, alebo odísť zo svojej funkcie, uviedli zdroje. Každému, kto usmernenie poruší, bude nariadené okamžite opustiť Čínu.



Americký personál v Číne dostal usmernenie ešte v januári ústne i elektronicky. Verejne ale komunikované nebolo. O tejto politike vlády USA sa v iných krajinách vie len málo, pretože sa považuje za utajovanú. Známe napríklad je, že americké ministerstvo zahraničných vecí i ďalšie agentúry v Číne požadujú od svojich zamestnancov, aby podávali správy o svojich osobných vzťahoch.



Spravodajské služby na celom svete už dlho využívajú atraktívnych mužov a ženy na získavanie citlivých informácií. Známe to bolo najmä počas studenej vojny. Americkí diplomati i odborníci na tajné služby tvrdia, že Peking využíva stratégiu „zvádzania“ na získavanie prístupu k utajovaným americkým informáciám.



Na školeniach pred vyslaním do Číny sú zamestnanci americkej vlády informovaní o prípadových štúdiách, v ktorých čínske spravodajské služby vyslali atraktívne ženy, aby zviedli amerických diplomatov. Takisto sú varovaní, že na sledovanie každého diplomata, o ktorého má Peking záujem, môžu byť nasadené desiatky agentov čínskej štátnej bezpečnosti.