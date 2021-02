USA zakážu vstup na svoje územie 76 občanom Saudskej Arábie

Washington 26. februára (TASR) - Spojené štáty zavedú zákaz udelenia víz pre 76 saudskoarabských občanov, ktorí sú údajne zapojení do zastrašovania disidentov v zahraničí. Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s tým, že tento zákaz vstupu do USA nesúvisí len s prípadom vraždy novinára Džamála Chášukdžího. Informovali o tom svetové agentúry.



"Dali sme celkom jasne najavo, že extrateritoriálne hrozby a útoky Saudskej Arábie voči aktivistom, disidentom a novinárom sa musia skončiť. Spojené štáty ich nebudú tolerovať," citovala z vyhlásenia Blinkena agentúra AFP.



Spojené štáty chcú obmedziť všetky osoby, ktoré sa podieľali na "závažných" aktivitách zameraných voči odporcom saudskoabského režimu v zahraničí. Ide napríklad o prenasledovanie novinárov alebo členov ich rodín.



Ministerstvo financií USA oznámilo, že v súvislosti s úlohou na zavraždení Chášukdžího zmrazí akékoľvek aktíva a zakáže transakcie, ktoré majú súvislosť so saudskoarabskou rýchlou zásahovou jednotkou RIF. Tá sa podľa zistení amerických tajných služieb zodpovedá priamo saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi.



Rovnaké opatrenia americké ministerstvo financií prijme aj v prípade bývalého predstaviteľa tajných služieb Saudskej Arábie Ahmada Hasana Muhammada Asírího.



Tento krok USA prišiel krátko po tom, ako administratíva prezidenta Joea Bidena v piatok zverejnila správu amerických tajných služieb, podľa ktorej vraždu saudskoarabského novinára, ku ktorej došlo v roku 2018 v Istanbule, schválil tamojší korunný princ Salmán. Samotný princ dlhodobo popiera, že by za tento mimoriadne brutálny čin niesol osobnú zodpovednosť.