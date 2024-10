USA zakročili proti internetovým doménam používaným ruskými hekermi

Washington 4. októbra (TASR) – Spojené štáty vo štvrtok oznámili zablokovanie 41 internetových domén, ktoré údajne používali ruskí agenti v snahe získať prístup k počítačom a e-mailovým účtom Pentagónu, ministerstva zahraničných vecí a ďalších vládnych inštitúcií v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ruská vláda viedla tento projekt, aby ukradla citlivé informácie Američanov, pričom použila zdanlivo legitímne e-mailové účty na oklamanie obetí, aby prezradili informácie o účtoch," uviedla námestníčka amerického ministra spravodlivosti Lisa Monacová.



Podľa ministerstva spravodlivosti využívala tieto domény skupina známa aj ako Callisto Group, ktorá je operačnou jednotkou ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Medzi cieľmi útokov vo forme tzv. spear phishingu boli firmy v USA, bývalí zamestnanci amerických spravodajských služieb, zamestnanci ministerstiev obrany a zahraničných vecí či pracovníci ministerstva energetiky.



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že spoločnosť Microsoft súbežne podala žalobu zameranú na zadržanie ďalších 66 internetových domén, ktoré údajne používa Callisto Group. Americký softvérový gigant túto skupinu nazýva Star Blizzard.



Samotný Microsoft oznámil, že Star Blizzard sa od januára 2023 do augusta 2024 zamerala na viac ako 30 organizácií občianskej spoločnosti – novinárske, výskumné a mimovládne organizácie.



Vlani v decembri obžalovali americké úrady dvoch údajných členov skupiny Callisto z preniknutia do počítačových sietí v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, v ďalších krajinách NATO a na Ukrajine. Predpokladá sa, že obaja sa nachádzajú v Rusku.



Britské ministerstvo zahraničných vecí vtedy uviedlo, že FSB stála za "neúspešnými pokusmi zasahovať do politických procesov Spojeného kráľovstva". V súvislosti s touto záležitosťou si predvolalo ruského veľvyslanca.