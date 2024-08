USA žalujú TikTok za rozsiahle porušovanie súkromia detí

Washington 4. augusta (TASR) - USA žalujú TikTok za rozsiahle narušenie súkromia detí mladších ako 13 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americké ministerstvo spravodlivosti podalo v piatok (2. 8.) žalobu na TikTok a jej materskú spoločnosť ByteDance za to, že vo svojej aplikácii nechránili súkromie detí. Administratíva prezidenta Joea Bidena tak pokračuje v snahe o väčšiu kontrolu TikToku.



Podľa ministerstva spravodlivosti TikTok porušil zákon o ochrane súkromia detí na internete (Children's Online Privacy Protection Act). Podľa tohto zákona služby cielené na deti musia získali súhlas rodičov, aby mohli zhromažďovať osobné údaje od používateľov mladších ako 13 rokov.



Čínska platforma na tvorbu krátkych videí má v Spojených štátoch približne 170 miliónmi používateľov. Aktuálne bojuje proti novému zákonu, ktorý má prinútiť materskú spoločnosť ByteDance, aby sa do 19. januára zbavila aktív TikToku v USA, v opačnom prípade jej hrozí zákaz.



Nová žaloba je ďalším krokom USA proti TikToku a jeho čínskej materskej spoločnosti v súvislosti s obavami, že firma neoprávnene zhromažďuje obrovské množstvo údajov o Američanoch pre čínsku vládu a zároveň ovplyvňuje obsah spôsobom, ktorý by mohol poškodiť používateľov.



V žalobe, ku ktorej sa pripojila aj Federálna obchodná komisia (FTC), sa uvádza, že jej cieľom je ukončiť "nezákonné rozsiahle narušovanie súkromia detí zo strany TikToku".



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že TikTok vedome umožnil deťom vytvárať si účty v jeho aplikácii, a potom vytvárať a zdieľať krátke videá a správy s dospelými a inými osobami na jeho platforme. TikTok zhromažďoval osobné údaje týchto detí bez toho, aby získal súhlas ich rodičov.



USA tvrdia, že milióny amerických detí mladších ako 13 rokov roky používali TikTok a stránka "zhromažďovala a uchovávala osobné údaje detí".



"TikTok vedome a opakovane porušoval súkromie detí, čím ohrozoval bezpečnosť miliónov detí v celej krajine," uviedla šéfka FTC Lina Khanová, ktorej agentúra v júni postúpila prípad ministerstvu spravodlivosti.



FTC žiada od TikToku pokuty až do výšky 51.744 USD (47.756 eur) za porušenie a deň za neoprávnené zhromažďovanie údajov. Teoreticky by tieto pokuty mohli celkovo dosiahnuť až miliardy dolárov.



(1 EUR = 1,0835 USD)