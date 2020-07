Zamestnanec Bieleho domu sa nakazil koronavírusom

Washington 23. júla (TASR) – Zamestnanec stravovacieho zariadenia Bieleho domu vo Washingtone mal pozitívny test na nový koronavírus. S odvolaním sa na tri zdroje administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa o tom informoval spravodajský portál NBC News.



Kafetéria a jedáleň v budovách Eisenhower Executive Office Building a New Executive Office Building, ktoré sú súčasťou komplexu Bieleho domu a nachádzajú sa blízko Západného krídla, boli tento týždeň – po odhalení prípadu – zatvorené.



Zatiaľ nie je jasné, ako dlho tento stav potrvá. Niektorí zamestnanci dostali informáciu, že môže ísť až o dva týždne.



„Nie je dôvod na paniku alebo poplach," napísal Biely dom v e-maile zaslanom zamestnancom.



Uvádza sa v ňom tiež, že zdravotný tím Bieleho domu už vykonal sledovanie kontaktov pozitívne testovanej osoby. Na základe toho dospel k záveru, že žiadny zamestnanec nemusí ísť do karantény.



Správca budov v e-maili ubezpečil, že poskytovateľ stravy a občerstvenia zaviedol všetky nutné ochranné opatrenia vrátane nosenia masiek či rúčok, rukavíc, montáže plastových ochranných krytov na pulty pri objednávaní a preberaní stravy a neumožnil jej konzumáciu na mieste.



Všetkým osobám sa však odporúča sledovať svoj zdravotný stav a zostať doma v prípade, že by sa prejavili symptómy pripomínajúce prejavy vysoko nákazlivej choroby COVID-19 vyvolávanej novým koronavírusom.



Nákaza u zamestnanca stravovacieho zariadenia sa zistila v čase, keď prezident Donald Trump začal na verejnosti pripúšťať rastúce rozšírenie koronavírusu SARS-CoV-2 v Spojených štátoch. Naďalej ale bagatelizuje obavy, či jeho vláda zvláda epidémiu a jej dôsledky.



Po mesiacoch odmietania Trump tento týždeň konečne Američanom odporučil, aby sa pred koronavírusom chránili maskou alebo rúškom, ak nie je možné zachovať bezpečný odstup od iných osôb. Pripustil tiež, že koronavírusová pandémia sa pravdepodobne ešte zhorší a až potom dôjde k zlepšeniu epidemiologickej situácie.



NBC pripomenula, že pozitívny test na koronavírus malo už niekoľko úradníkov Bieleho domu vrátane tých, ktorí sa pohybujú v Trumpovej blízkosti, čo v minulosti viedlo k snahám Bieleho domu o sledovanie kontaktov nakazených osôb.



Aj keď Biely dom nedávno ukončil pravidelné kontroly teploty všetkých osôb vstupujúcich do areálu Bieleho domu, tí, ktorí sa dostávajú do tesnej blízkosti prezidenta Trumpa, sú v areáli stále podrobovaní rýchlotestom na COVID-19.



Trump a členovia jeho administratívy sú pravidelne testovaní na prítomnosť koronavírusu, rovnako ako aj novinári akreditovaní v Bielom dome, dodal portál NBC News.