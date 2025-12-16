Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. december 2025
USA zaradili kartel Clan del Golfo na zoznam teroristických skupín

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena minulý rok uvalila na najvyšších predstaviteľov kartelu sankcie.

Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok zaradila najväčší kolumbijský drogový kartel Clan del Golfo na zoznam teroristických organizácií. Oznámili to americké ministerstvá zahraničia a financií, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Clan del Golfo je násilnou a mocnou kriminálnou organizáciou s tisíckami členov. Primárny zdroj príjmov skupiny je obchodovanie s kokaínom a je používaný na financovanie jeho násilných aktivít. Clan del Golfo je zodpovedný za teroristické útoky na verejných činiteľov, bezpečnostné zložky, vojenský personál a civilistov v Kolumbii,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.

Podľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia „Spojené štáty budú pokračovať vo využívaní všetkých dostupných nástrojov na ochranu krajiny a zastavia ťaženie násilia a teroru páchané medzinárodnými kartelmi a nadnárodnými zločineckými organizáciami“.

Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena minulý rok uvalila na najvyšších predstaviteľov kartelu sankcie. Agentúra Reuters píše, že zástupcovia Clan del Golfo a vlády kolumbijského prezidenta Gustava Petra v súčasnosti rokujú v Katare o nastolení mieru v krajine.

Hlavný kolumbijsky vyjednávač minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedol, že vedúci predstavitelia kartelu budú v prípade dosiahnutia dohody určite uväznení.
