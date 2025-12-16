< sekcia Zahraničie
USA zaradili kartel Clan del Golfo na zoznam teroristických skupín
Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena minulý rok uvalila na najvyšších predstaviteľov kartelu sankcie.
Autor TASR
Washington 16. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok zaradila najväčší kolumbijský drogový kartel Clan del Golfo na zoznam teroristických organizácií. Oznámili to americké ministerstvá zahraničia a financií, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Clan del Golfo je násilnou a mocnou kriminálnou organizáciou s tisíckami členov. Primárny zdroj príjmov skupiny je obchodovanie s kokaínom a je používaný na financovanie jeho násilných aktivít. Clan del Golfo je zodpovedný za teroristické útoky na verejných činiteľov, bezpečnostné zložky, vojenský personál a civilistov v Kolumbii,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.
Podľa šéfa americkej diplomacie Marca Rubia „Spojené štáty budú pokračovať vo využívaní všetkých dostupných nástrojov na ochranu krajiny a zastavia ťaženie násilia a teroru páchané medzinárodnými kartelmi a nadnárodnými zločineckými organizáciami“.
Administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena minulý rok uvalila na najvyšších predstaviteľov kartelu sankcie. Agentúra Reuters píše, že zástupcovia Clan del Golfo a vlády kolumbijského prezidenta Gustava Petra v súčasnosti rokujú v Katare o nastolení mieru v krajine.
Hlavný kolumbijsky vyjednávač minulý týždeň pre agentúru Reuters uviedol, že vedúci predstavitelia kartelu budú v prípade dosiahnutia dohody určite uväznení.
