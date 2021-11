USA zaradili na čiernu listinu firmu, ktorá vyvinula softvér Pegasus

Washington 3. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obchodu zaradilo v stredu izraelskú spoločnosť NSO Group, ktorá vyvinula sledovací softvér Pegasus, na čiernu listinu subjektov s obmedzeným prístup k americkým komponentom a technológiám. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Na spomínaný zoznam zaradil rezort obchodu aj izraelskú spoločnosť Candiru. Obe firmy podľa amerických úradov predávali sledovací softvér zahraničným vládam, ktoré ich používali na špehovanie osôb.



V minulosti boli firmy NSO Group a Candiru obvinené z predaja škodlivého softvérov autoritárskym režimom. NSO Group však tvrdí, že svoje produkty predáva len orgánom činným v trestnom konaní a tajným službám, pričom podniká kroky, aby predišla zneužívaniu svojich produktov. V reakcii na krok amerického ministerstva obchodu NSO Group pre agentúru AFP uviedla, že je z tohto rozhodnutia prekvapená, pretože jej technológie podporujú bezpečnostné záujmy USA tým, že "bránia terorizmu a zločinu", preto sa ho pokúsi zvrátiť.



Ako uvádza agentúra Reuters, firmy zo sankčného zoznamu amerického rezortu obchodu sa zapájajú do činností, ktoré sú v rozpore s národnou bezpečnosťou alebo zahraničnopolitickými záujmami USA. V praxi preto budú mať obmedzený prístup k americkým technológiám. Pre spoločnosti z USA tak bude napríklad ťažšie poskytovať im informácie o zraniteľnosti počítačových systémov.



"Nepodnikáme kroky proti krajinám alebo vládam, kde sa tieto spoločnosti nachádzajú," uviedol americký rezort diplomacie. Predtým, než dodávatelia z USA predajú firmám zo sankčného zoznamu svoje produkty, budú musieť požiadať o udelenie licencie, ktorá im však bude v USA pravdepodobne zamietnutá, píše Reuters.



Okrem dvojice izraelských spoločností USA zaradili na uvedený zoznam aj ruskú firmu Positive Technologies a singapurskú spoločnosť Computer Security Initiative Consultancy PTE (COSEINC), ktoré obchodovali so škodlivým softvérom používaným na získanie neoprávneného prístupu do počítačových sietí.



Softvér Pegasus je schopný zapnúť kameru alebo mikrofón mobilného telefónu a zhromažďovať z neho údaje. Kauza vypukla v júli potom, ako unikol zoznam asi 50.000 potenciálnych cieľov sledovania - vrátane novinárov, aktivistov a politikov.