USA zaradili na sankčný zoznam šéfa bieloruského Červeného kríža

Washington 5. decembra (TASR) - Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na šéfa bieloruského Červeného kríža Dzmitrija Šaucova za napomáhanie pri deportácii ukrajinských detí do Ruska. Uviedlo to americké ministerstvo spravodlivosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šaucov mal podľa amerického rezortu spravodlivosti napomáhať ruskej ombudsmanke pre práva detí Mariji Ľvovovej-Belovovej, ktorá je obvinená z vykonávania nezákonných deportácii ukrajinských detí do Ruska. V marci na ňu za to vydal zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC).



Moskva nepopiera, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu previezla tisícky ukrajinských detí do Ruska. Tvrdí však, že ich takto chcela ochrániť.



Šaucov v júli povedal, že bieloruský Červený kríž sa podieľal na prevážaní ukrajinských detí z Ruskom okupovaných oblastí do Bieloruska. Za tieto slová čelil ostrej medzinárodnej kritike.



Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) vyzvala bieloruský Červený kríž, aby odvolal Šaucova. Bieloruská strana však nekonala a IFRC preto minulý týždeň pozastavil jej členstvo.