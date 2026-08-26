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USA zaradili Palestine Action na zoznam teroristických organizácií
Americký prezident Donald Trump po opätovnom návrate do Bieleho domu nariadil vláde označiť krajne ľavicové skupiny za teroristické organizácie.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Spojené štáty v stredu zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a denníka The Telegraph.
Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby.
Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako Islamský štát, al-Káida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu vlani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala.
Palestine Action bola založená v Spojenom kráľovstve v roku 2020. Svoju činnosť sústredila proti firmám a inštitúciám, ktoré vinila z podpory Izraela, najmä proti izraelskej zbrojovke Elbit Systems. Jej členovia sa vlámali do rôznych objektov, poškodzovali majetok a útočili na obranné zariadenia, banky a univerzity. Cieľom skupiny je ukončiť „globálnu účasť na genocídnom a apartheidnom režime Izraela“.
Americký prezident Donald Trump po opätovnom návrate do Bieleho domu nariadil vláde označiť „krajne ľavicové“ skupiny za teroristické organizácie. USA okrem Palestine Action v stredu zaradili na zoznam aj taliansku skupinu Autistici/Inventati a Palestínske hnutie alternatívnej revolučnej cesty (Masár Badíl).
„Využijeme všetky naše ekonomické nástroje,“ vyhlásil minister financií USA Scott Bessent. „Politický terorizmus nemá v našej spoločnosti miesto a my budeme naďalej obmedzovať financovanie týchto skupín, až kým nebudú eliminované,“ dodal.
Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby.
Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako Islamský štát, al-Káida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu vlani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala.
Palestine Action bola založená v Spojenom kráľovstve v roku 2020. Svoju činnosť sústredila proti firmám a inštitúciám, ktoré vinila z podpory Izraela, najmä proti izraelskej zbrojovke Elbit Systems. Jej členovia sa vlámali do rôznych objektov, poškodzovali majetok a útočili na obranné zariadenia, banky a univerzity. Cieľom skupiny je ukončiť „globálnu účasť na genocídnom a apartheidnom režime Izraela“.
Americký prezident Donald Trump po opätovnom návrate do Bieleho domu nariadil vláde označiť „krajne ľavicové“ skupiny za teroristické organizácie. USA okrem Palestine Action v stredu zaradili na zoznam aj taliansku skupinu Autistici/Inventati a Palestínske hnutie alternatívnej revolučnej cesty (Masár Badíl).
„Využijeme všetky naše ekonomické nástroje,“ vyhlásil minister financií USA Scott Bessent. „Politický terorizmus nemá v našej spoločnosti miesto a my budeme naďalej obmedzovať financovanie týchto skupín, až kým nebudú eliminované,“ dodal.