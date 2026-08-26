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USA zaradili Palestine Action na zoznam teroristických organizácií

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Americký prezident Donald Trump po opätovnom návrate do Bieleho domu nariadil vláde označiť krajne ľavicové skupiny za teroristické organizácie.

Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Spojené štáty v stredu zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a denníka The Telegraph.

Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby.

Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako Islamský štát, al-Káida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu vlani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala.

Palestine Action bola založená v Spojenom kráľovstve v roku 2020. Svoju činnosť sústredila proti firmám a inštitúciám, ktoré vinila z podpory Izraela, najmä proti izraelskej zbrojovke Elbit Systems. Jej členovia sa vlámali do rôznych objektov, poškodzovali majetok a útočili na obranné zariadenia, banky a univerzity. Cieľom skupiny je ukončiť „globálnu účasť na genocídnom a apartheidnom režime Izraela“.

Americký prezident Donald Trump po opätovnom návrate do Bieleho domu nariadil vláde označiť „krajne ľavicové“ skupiny za teroristické organizácie. USA okrem Palestine Action v stredu zaradili na zoznam aj taliansku skupinu Autistici/Inventati a Palestínske hnutie alternatívnej revolučnej cesty (Masár Badíl).

„Využijeme všetky naše ekonomické nástroje,“ vyhlásil minister financií USA Scott Bessent. „Politický terorizmus nemá v našej spoločnosti miesto a my budeme naďalej obmedzovať financovanie týchto skupín, až kým nebudú eliminované,“ dodal.
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