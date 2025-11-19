< sekcia Zahraničie
USA zaradili Saudskú Arábiu na zoznam hlavných spojencov mimo NATO
Trump taktiež schválil významný balík v oblasti obrany, ktorý zahŕňa predaj pokročilých stíhacích lietadiel F-35 od spoločnosti Lockheed Martin Saudskej Arábii.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty a Saudská Arábia uzavreli v utorok dohody o civilnej jadrovej energii a americkom predaji bojových lietadiel F-35. Prezident USA Donald Trump okrem toho oznámil, že Washington formálne zaradil Saudskú Arábiu na svoj zoznam hlavných spojencov mimo Severoatlantickej aliancie (NATO). Stalo sa tak počas návštevy saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v Bielom dome, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Biely dom vo vyhlásení uviedol, že obe krajiny „ratifikovali spoločné vyhlásenie“ o civilnej jadrovej energii, ktoré „poskytuje právny základ pre desaťročia trvajúce partnerstvo v oblasti jadrovej energie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov v súlade so štandardmi nešírenia jadrových zbraní“.
Trump taktiež schválil „významný balík v oblasti obrany“, ktorý zahŕňa predaj pokročilých stíhacích lietadiel F-35 od spoločnosti Lockheed Martin Saudskej Arábii. Lídri sa dohodli aj na zdieľaní technológií v oblasti umelej inteligencie (AI) a na „ochrane amerických technológií pred zahraničným vplyvom“.
Americký prezident následne oznámil, že Washington formálne zaradil Saudskú Arábiu na zoznam hlavných spojencov Spojených štátov mimo Severoatlantickej aliancie. Toto označenie dosiaľ dostalo len 19 ďalších krajín.
„Dnes večer s potešením oznamujem, že našu vojenskú spoluprácu posúvame na ešte vyššiu úroveň formálnym označením Saudskej Arábie za hlavného spojenca mimo NATO, čo je pre nich veľmi dôležité,“ vyhlásil Trump.
Agentúra Reuters pripomína, že návšteva bin Salmána prichádza v čase, keď Trump tlačí na Saudskú Arábiu, aby pristúpila k tzv. abrahámovským dohodám. Tieto dohody o normalizácii vzťahov Izraela so Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Sudánom a Marokom sprostredkoval Trump v roku 2020. Saudská Arábia s pristúpením váha, kým sa nepodniknú kroky vedúce k palestínskej štátnosti.
Na stretnutí Trumpa s bin Salmánom sa zúčastnila aj portugalská futbalová hviezda Cristiano Ronaldo. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty v súčasností hrá za saudskoarabský klub Al-Nassr, ktorého väčšinovým vlastníkom je saudský štátny investičný fond. Tomu predsedá práve bin Salmán.
