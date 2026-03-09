< sekcia Zahraničie
USA zasiahli loď v Tichom oceáne a zabili šesť údajných pašerákov drog
Autor TASR
Washington 9. marca (TASR) - Šesť ľudí zahynulo pri najnovšom útoku americkej armády na loď údajne prevážajúcu drogy vo východnej časti Tichého oceánu, oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Spravodajské služby potvrdili, že loď sa plavila po známych trasách pašerákov drog vo východnej časti Tichého oceánu a bola zapojená do pašovania drog,“ uviedlo velenie.
Pri útoku prišlo o život šesť ľudí, ktorých SOUTHCOM vo svojom vyhlásení označilo za „narkoteroristov“. Americké vojenské sily neutrpeli žiadne straty.
Armáda zaútočila v rámci operácie Southern Spear zameranej na boj proti pašovaniu drog, ktorú administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila v septembri minulého roka. Odvtedy podniká útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku, pričom tieto lode označuje za pašujúce drogy, no žiadny jednoznačný dôkaz na podporu svojho tvrdenia doteraz nepredložila. Kritici preto spochybňujú zákonnosť zásahov.
Od začiatku operácie americké ozbrojené sily zasiahli voči 46 plavidlám - 32 v Tichom oceáne a 14 v Karibiku. Pri útokoch zahynulo 157 ľudí.
