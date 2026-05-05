USA zasiahli v Karibiku ďalšiu loď a zabili dvoch ľudí
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Americká armáda v pondelok zasiahla v Karibiku loď, ktorú prevádzkovali „teroristické organizácie“, oznámilo Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM). Pri tomto údere zahynuli dve osoby, píše TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.
„Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych trasách pašovania drog v Karibiku a bolo zapojené do obchodu s drogami,“ uviedlo SOUTHCOM s tým, že zabití boli dvaja „narkoteroristi“.
Na sociálnej sieti X zverejnilo južné velenie video zachytávajúce loď, na ktorej počas plavby dôjde k výbuchu a zachvátia ju plamene.
Ide o najnovší útok USA v Karibiku. Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s kartelmi v Latinskej Amerike, a tieto údery označuje za nevyhnutné na obmedzenie pašovania drog a úmrtí ľudí na predávkovanie. Ľudskoprávne organizácie a predstavitelia OSN ich kritizujú a označujú ako mimosúdne popravy.
