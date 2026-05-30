USA zastavila loď, ktorá sa pokúsila prelomiť blokádu prístavov
Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Armáda Spojených štátov zastavila ďalšie obchodné plavidlo, ktoré sa pokúšalo prelomiť americkú blokádu iránskych prístavov. V sobotu to pre agentúru AP povedal americký predstaviteľ oboznámený so situáciou, píše TASR.
Loď plaviaca sa pod vlajkou Gambie v noci ignorovala niekoľko varovaní amerických síl, keď sa pokúšala vplávať do iránskeho prístavu, objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Americké lietadlá „znefunkčnili“ túto loď v Ománskom zálive a naďalej sa tam unáša, pričom americké jednotky nevstúpili na jej palubu.
AP pripomína, že americká armáda dosiaľ zastavila šesť lodí, ktoré sa pokúšali prelomiť blokádu. Jednej lodi umožnili pokračovať v plavbe.
Irán od začiatku vojny na Blízkom východe fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, dôležitý pre svetové dodávky ropy. Americká armáda zase uplatňuje blokádu iránskych prístavov a pobrežia a na mori zadržiava lode spojené s Teheránom.
Cieľom americkej blokády je podľa AP obmedziť vlastné zásielky Iránu a ešte viac oslabiť jeho prístup k hotovosti, čím vytvára väčší tlak na jeho dlhodobo oslabenú ekonomiku. Okrem toho chcú USA prinútiť Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv a prijal dohodu o ukončení vojny.
