USA zatiaľ dron v Čiernom mori nenašli, pravdepodobne ho ani nenájdu

Washington 15. marca (TASR) - Americké bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper, ktoré sa v utorok zrútilo do Čierneho mora, Spojené štáty zatiaľ nenašli a vzhľadom na hĺbku mora v danej oblasti ho pravdepodobne ani nenájdu. V stredu to uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"(Dron) nebol nájdený. A nie som si istý, či ho budeme schopní nájsť. V Čiernom mori spadol do veľmi, veľmi hlbokej vody," povedal Kirby v rozhovore pre CNN. Dodal, že americké úrady momentálne skúmajú, či existuje nejaká možnosť na nájdenie zrúteného bezpilotného lietadla.



Washington tvrdí, že k pádu amerického dronu do Čierneho mora došlo v utorok po tom, ako ruská stíhačka Suchoj Su-27 v medzinárodnom vzdušnom priestore poškodila jeho vrtuľu.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.



Americké ministerstvo zahraničných vecí si pre daný incident v utorok predvolalo ruského veľvyslanca v USA Anatolija Antonova. Podľa Kirbyho mu americkí predstavitelia tlmočili, že Rusko sa musí pri lietaní v medzinárodnom vzdušnom priestore neďaleko amerických objektov správať opatrnejšie. Dodal, že americké lietadlá sa v medzinárodnom vzdušnom priestore pohybujú úplne legálne.



Antonov tvrdí, že americký dron "zámerne a provokatívne mieril k ruskému územiu s vypnutými transpondérmi".