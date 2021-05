Muž v USA urážal rabína a odhodil pred synagógou vrece s fekáliami

Washington 26. mája (TASR) - Americká polícia zatkla na Floride v pondelok muža, ktorý vykrikoval na rabína antisemitské nadávky a pred synagógu odhodil vrece s ľudskými fekáliami. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Jeffreyho Carla Fleminga zatkli v juhofloridskom meste Hallandale Beach a obvinili z ťažkého zločinu prenasledovania motivovaného nenávisťou a z odhodenia fekálií.



Fleminga vzali v utorok do väzby v okrese Broward a jeho prepustenie je možné na kauciu 11.000 dolárov. Podrobnosti o jeho zatýkaní neboli zverejnené.



Policajný kapitán Pedro Abut vo vyhlásení uviedol, že práve Fleming (39) je tým mužom, zachyteným na videu mobilného telefónu, ako v piatok v meste Hallandale Beach pokrikuje pred synagógou chasidského ortodoxného hnutia Chabad Ľubavič.



Muž, bosý a oblečený v bielom rúchu, odišiel a zakrátko sa vrátil – niesol vrece alebo obliečku na vankúš, ktorá obsahovala ľudské fekálie. Odhodil to pred synagógou a zakričal "Židia by mali zomrieť!", píše sa v policajnej správe.



Takisto napľul na posvätný symbol židovskej viery, sedemramenný svietnik menóra, ktorý stál pri chodníku, spresnila polícia.



Na utorkovom súdnom pojednávaní Flemingov právnik požiadal o posúdenie duševného stavu svojho klienta.