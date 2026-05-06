USA zatvoria konzulát v pakistanskom Pešávare z bezpečnostných dôvodov

Ilustračná snímka.

Pešávar 6. mája (TASR) - Spojené štáty zatvoria svoj konzulát v pakistanskom Pešávare, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA vo vyhlásení zverejnenom v utorok s odôvodnením, že ide o krok v záujme bezpečnosti diplomatov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Veľvyslanectvo USA v Islamabade bude mať po novom na starosti všetky diplomatické vzťahy s provinciou Chajbar Paštúnchwá, ktorej hlavným mestom je Pešávar, uviedol rezort.

„Toto rozhodnutie odzrkadľuje náš záväzok zaistiť bezpečnosť nášho diplomatického personálu a efektívne riadenie zdrojov,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Spomínaná provincia hraničí s Afganistanom a v uplynulom období sa stala dejiskom útokov medzi Islamabadom a Kábulom.

Pakistan obviňuje Afganistan, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Kábul tieto obvinenia odmieta.

Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.
