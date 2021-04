USA zatvorili kedysi tajný blok väznice na základni Guantanamo

Washington 5. apríla (TASR) - Kedysi tajný blok väznice na americkej základni Guantanamo na Kube, ktorá chátral, bol zatvorený a väzni presunutí do iného zariadenia na tejto americkej základni, oznámila v nedeľu americká armáda. Informáciu priniesla agentúra AP.



Ako sa uvádza vo vyhlásení Južného velenia amerických ozbrojených síl, väzni z Tábora 7 boli prevezení do zariadenia susediaceho s miestom, kde sú na základni zadržiavaní ostatní väzni, v rámci snahy "zvýšiť operačnú výkonnosť a efektívnosť". Južné velenie, ktoré dozerá na väznicu na základni Guantanamo, však neuviedlo, koľko väzňov bolo premiestnených. Úrady predtým uviedli, že v Tábore 7 bolo zadržiavaných asi 14 mužov. Na Guantaname je v súčasnosti umiestnených celkovo 40 väzňov.



Južné velenie uviedlo, že väzni z Tábora 7 boli presunutí do Tábora 5 "bezpečne a bez incidentov", neuviedlo však, kedy došlo k ich premiestneniu. Tábor 5, ktorý bol z veľkej časti prázdny, sa nachádza vedľa tábora 6, kde sú zadržiavaní ostatní väzni.



Tábor 7 bol otvorený v decembri 2006 pre väzňov, ktorí boli predtým držaní v sieti tajných väzenských zariadení CIA, často označovaných ako "čierne miesta", kde boli podrobení brutálnym vypočúvacím metódam. Armáda ho riadila na základe dohody s CIA a južné velenie uviedlo, že do premiestnenia boli zapojené spravodajské služby.



Americká armáda dlho odmietala potvrdiť čo i len umiestnenie Tábora 7 na základni a nikdy nedovolila novinárom nahliadnuť do útrob tohto bloku. Podľa úradov blok nikdy nebol navrhnutý ako trvalý, mal problémy so statikou a Pentagón upustil od plánov zháňať peniaze na obnovu budovy.



Medzi tými, ktorí boli zadržiavaní v Tábore 7, bolo päť väzňov obvinených z vojnových zločinov pre ich údajnú účasť na zosnovaní a poskytovaní logistickej podpory pre teroristické útoky z 11. septembra 2001.



Prezident Joe Biden vyhlásil, že má v úmysle zavrieť väznicu na základni Guantanamo, čo si však bude vyžadovať súhlas Kongresu s presunom niektorých väzňov do USA.