< sekcia Zahraničie
USA zaútočili na ďalšie dve lode podozrivé z pašovania drog
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 13. apríla (TASR) - Americká armáda zasiahla vo východnej časti Tichého oceána dve lode podozrivé z pašovania drog. Pri sobotňajšom incidente zahynulo najmenej päť ľudí, oznámilo v nedeľu Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.
Podľa armády boli cieľom zásahov údajní pašeráci drog pôsobiaci na známych trasách v regióne. K údajnému pašovaniu však neposkytla žiadne dôkazy. Od začiatku operácií proti takzvaným „narkoteroristom“ na začiatku septembra zahynulo pri podobných útokoch najmenej 168 ľudí.
Prezident USA Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s kartelmi v Latinskej Amerike, a útoky označuje za nevyhnutné na obmedzenie pašovania drog a úmrtí na predávkovanie. Kritici však spochybňujú zákonnosť aj účinnosť týchto operácií a poukazujú na to, že väčšina fentanylu sa do USA dostáva po súši z Mexika.
Údery pokračujú aj napriek tomu, že americká armáda sa v súčasnosti sústreďuje na konflikt na Blízkom východe.
