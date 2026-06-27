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USA zaútočili na Irán v odvete za útok na nákladnú loď
Prezident Donald Trump ešte predtým v piatok obvinil Irán z najmenej štyroch dronových útokov na lode v Hormuzskom prielive a uviedol, že americké sily tri z bezpilotných lietadiel zostrelili.
Autor TASR
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Washington 26. júna (TASR) - Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a AP.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou.
Podľa vyhlásenia sa loď plavila popri pobreží Ománu po opustení Hormuzského prielivu, keď ju zasiahol dron.
CENTCOM označilo útok za „nevyprovokovanú agresiu“, ktorá porušila dohodu o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom a narušila slobodu plavby v jednom z najvýznamnejších svetových obchodných koridorov.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že dronový útok predstavoval porušenie prímeria. Na otázku novinárov, či Spojené štáty odpovedia vojenskou akciou, krátko pred útokmi povedal: „Dozviete sa.“
„Nepáči sa mi, že včera udreli, vlastne štyrikrát,“ povedal Trump v Bielom dome krátko pred odvetnými útokmi. Na novinársku otázku, prečo dochádza k útokom napriek jeho tvrdeniam, že rokovania s Teheránom prebiehajú dobre, Trump odpovedal: „Oni sú takí trochu iní.“ Následne ukončil otázky novinárov a tí boli vyvedení z jeho pracovne.
Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí reagoval ešte v piatok na sociálnych sieťach odkazom Trumpovi, že „Hormuzský prieliv spravuje Irán, preto rešpektujte pravidlá“ a „nezamieňajte si kontrolu s eskaláciou“. „Nie je to porušenie prímeria, ale jeho riadenie,“ napísal Azízí.
Americký prezident Donald Trump ešte predtým v piatok obvinil Irán z najmenej štyroch dronových útokov na lode v Hormuzskom prielive a uviedol, že americké sily tri z bezpilotných lietadiel zostrelili.
„Je zrejmé, že ide o hlúpe porušenie našej dohody o prímerí,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Dodal, že loď, ktorú dron zasiahol, mohla pokračovať v plavbe.
CENTCOM uviedlo, že americké ozbrojené sily budú naďalej podporovať ochranu obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou.
Podľa vyhlásenia sa loď plavila popri pobreží Ománu po opustení Hormuzského prielivu, keď ju zasiahol dron.
CENTCOM označilo útok za „nevyprovokovanú agresiu“, ktorá porušila dohodu o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom a narušila slobodu plavby v jednom z najvýznamnejších svetových obchodných koridorov.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že dronový útok predstavoval porušenie prímeria. Na otázku novinárov, či Spojené štáty odpovedia vojenskou akciou, krátko pred útokmi povedal: „Dozviete sa.“
„Nepáči sa mi, že včera udreli, vlastne štyrikrát,“ povedal Trump v Bielom dome krátko pred odvetnými útokmi. Na novinársku otázku, prečo dochádza k útokom napriek jeho tvrdeniam, že rokovania s Teheránom prebiehajú dobre, Trump odpovedal: „Oni sú takí trochu iní.“ Následne ukončil otázky novinárov a tí boli vyvedení z jeho pracovne.
Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí reagoval ešte v piatok na sociálnych sieťach odkazom Trumpovi, že „Hormuzský prieliv spravuje Irán, preto rešpektujte pravidlá“ a „nezamieňajte si kontrolu s eskaláciou“. „Nie je to porušenie prímeria, ale jeho riadenie,“ napísal Azízí.
Americký prezident Donald Trump ešte predtým v piatok obvinil Irán z najmenej štyroch dronových útokov na lode v Hormuzskom prielive a uviedol, že americké sily tri z bezpilotných lietadiel zostrelili.
„Je zrejmé, že ide o hlúpe porušenie našej dohody o prímerí,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Dodal, že loď, ktorú dron zasiahol, mohla pokračovať v plavbe.
CENTCOM uviedlo, že americké ozbrojené sily budú naďalej podporovať ochranu obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.