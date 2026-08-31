< sekcia Zahraničie
USA zaútočili na iránske ciele na ostrove Lárak, Teherán hrozí odvetou
Pri americkom dronovom útoku na iránsky ostrov zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním.
Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Americká armáda zaútočila na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Cieľom prvej americkej vojenskej operácie proti Iránu za uplynulý mesiac bolo zabrániť Teheránu v rozmiestnení námorných mín v prielive, uviedol v nedeľu nemenovaný predstaviteľ USA. Irán hrozí odvetou, informuje TASR podľa správ agentúry AP a Axios.
Pri americkom dronovom útoku na iránsky ostrov zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním.
Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu. Americká armáda minulý týždeň dokončila odstraňovanie mín z hlavnej námornej trasy v Hormuzskom prielive. „Irán bol upozornený, že každá loď alebo čln, ktorý bude klásť nové míny, bude okamžite a systematicky zničený... Voči kladeniu mín platí politika nulovej tolerancie,“ uviedol vtedy prezident USA Donald Trump.
Ide o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že pri najnovšom americkom útoku zahynulo alebo utrpelo zranenia niekoľko ich príslušníkov a civilistov. Zároveň pohrozili odvetou a potrestaním Spojených štátov.
Pri americkom dronovom útoku na iránsky ostrov zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním.
Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu. Americká armáda minulý týždeň dokončila odstraňovanie mín z hlavnej námornej trasy v Hormuzskom prielive. „Irán bol upozornený, že každá loď alebo čln, ktorý bude klásť nové míny, bude okamžite a systematicky zničený... Voči kladeniu mín platí politika nulovej tolerancie,“ uviedol vtedy prezident USA Donald Trump.
Ide o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že pri najnovšom americkom útoku zahynulo alebo utrpelo zranenia niekoľko ich príslušníkov a civilistov. Zároveň pohrozili odvetou a potrestaním Spojených štátov.