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USA zaútočili na iránske ciele na ostrove Lárak, Teherán hrozí odvetou

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Pri americkom dronovom útoku na iránsky ostrov zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním.

Autor TASR
Washington 30. augusta (TASR) - Americká armáda zaútočila na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Cieľom prvej americkej vojenskej operácie proti Iránu za uplynulý mesiac bolo zabrániť Teheránu v rozmiestnení námorných mín v prielive, uviedol v nedeľu nemenovaný predstaviteľ USA. Irán hrozí odvetou, informuje TASR podľa správ agentúry AP a Axios.

Pri americkom dronovom útoku na iránsky ostrov zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním.

Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu. Americká armáda minulý týždeň dokončila odstraňovanie mín z hlavnej námornej trasy v Hormuzskom prielive. „Irán bol upozornený, že každá loď alebo čln, ktorý bude klásť nové míny, bude okamžite a systematicky zničený... Voči kladeniu mín platí politika nulovej tolerancie,“ uviedol vtedy prezident USA Donald Trump.

Ide o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.

Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že pri najnovšom americkom útoku zahynulo alebo utrpelo zranenia niekoľko ich príslušníkov a civilistov. Zároveň pohrozili odvetou a potrestaním Spojených štátov.
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