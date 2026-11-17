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USA zaútočili na iránske vojenské zariadenie na ostrove Kešm
Z útoku Američanov už predtým obvinil zástupca guvernéra juhoiránskej provincie Hormozgán.
Autor TASR
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Teherán 17. novembra (TASR) - Armáda USA v utorok letecky zaútočila na iránske zariadenie na odpaľovanie rakiet na ostrove Kešm neďaleko Hormuzského prielivu. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovali agentúry AFP a Reuters a televízia al-Džazíra, píše TASR.
Americké stíhačky „použili presnú muníciu na útok na zariadenie na odpaľovanie rakiet iránskych Revolučných gárd na ostrove Kešm v sebaobrane“, uviedol pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity predstaviteľ USA. Ide zrejme o reakciu na dronový útok na americký vojenský radarový systém v Bahrajne.
Z útoku Američanov už predtým obvinil zástupca guvernéra juhoiránskej provincie Hormozgán. „Americký útok na lokality na ostrove Kešm nespôsobil žiadne škody na obytných, komerčných ani infraštruktúrnych oblastiach,“ citovala jeho slová iránska agentúra IRNA.
Americké stíhačky „použili presnú muníciu na útok na zariadenie na odpaľovanie rakiet iránskych Revolučných gárd na ostrove Kešm v sebaobrane“, uviedol pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity predstaviteľ USA. Ide zrejme o reakciu na dronový útok na americký vojenský radarový systém v Bahrajne.
Z útoku Američanov už predtým obvinil zástupca guvernéra juhoiránskej provincie Hormozgán. „Americký útok na lokality na ostrove Kešm nespôsobil žiadne škody na obytných, komerčných ani infraštruktúrnych oblastiach,“ citovala jeho slová iránska agentúra IRNA.