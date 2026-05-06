USA zaútočili na iránsky tanker, ktorý sa pokúšal prelomiť blokádu
Autor TASR
Washington 6. mája (TASR) - Lietadlo amerického námorníctva v stredu „zneškodnilo“ iránsky ropný tanker v Ománskom zálive, ktorý sa pokúšal prelomiť námornú blokádu Spojených štátov, oznámilo na sociálnej sieti X Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Armáda USA tvrdí, že tanker M/T Hasna opakovane varovala. „Keď posádka neuposlúchla opakované varovania, americké sily vyradili z prevádzky kormidlo tankera niekoľkými ranami z 20 mm kanónu (stíhačky) F/A-18 Super Hornet amerického námorníctva, ktorý vzletel z lode USS Abraham Lincoln. Hasna sa do Iránu už neplaví,“ uviedlo veliteľstvo.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu obnovením ešte silnejších útokov v prípade, že nepristúpi na dohodu so Spojenými štátmi. Ak tak urobí, vojna sa podľa neho skončí a opäť sa otvorí Hormuzský prieliv.
Irán v reakcii uviedol, že najnovší americký návrh prehodnocuje a po „finalizácii svojich pohľadov“ kontaktuje Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ rozhovorov s USA.
