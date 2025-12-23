< sekcia Zahraničie
USA zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog, zahynul jeden muž
Úder bol vykonaný na príkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha a armáda zverejnila krátky videozáznam zo zásahu.
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Americká armáda v pondelok zaútočila v medzinárodných vodách na východe Tichého oceánu na loď podozrivú z pašovania drog. Pri zásahu zahynul jeden muž, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.
„Počas tejto akcie bola potvrdená smrť jedného muža – narkoteroristu. Žiadni príslušníci amerických ozbrojených síl neboli zranení,“ uviedlo na sociálnej sieti X Južné veliteľstvo ozbrojených síl Spojených štátov. Podľa jeho vyjadrenia bolo plavidlo zapojené do pašovania drog.
Úder bol vykonaný na príkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha a armáda zverejnila krátky videozáznam zo zásahu. Oficiálne tvrdenia armády ani pravosť zverejneného videa však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, upozornila agentúra DPA.
Americké ozbrojené sily od septembra opakovane útočia na plavidlá v Karibiku a vo východnom Tichom oceáne, ktoré podľa nich prevážajú drogy. Odvolávajú sa na spravodajské informácie, ale verejnosti dosiaľ neposkytli dôkazy, ktoré by to potvrdzovali.
Podľa prepočtov amerických médií si tieto operácie doteraz vyžiadali viac než 100 obetí. Administratíva Spojených štátov označuje zabitých za drogových pašerákov a „teroristov“, zásahy však vyvolali výraznú kritiku.
Odborníci Organizácie Spojených národov pre ľudské práva upozorňujú, že tieto operácie môžu byť v rozpore s medzinárodným právom a označili ich za nezákonné mimosúdne popravy.
