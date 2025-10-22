Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zaútočili na loď údajne prevážajúcu drogy, hlásia obete

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Podľa Reuters ide o prvú známu vojenskú operáciu USA v Tichom oceáne od začiatku najnovšej ofenzívy proti obchodu s drogami.

Autor TASR
Washington 22. októbra (TASR) - Americká armáda v utorok neskoro večer zaútočila v Tichom oceáne pri pobreží Južnej Ameriky na podozrivé plavidlo údajne prevážajúce drogy. Minister obrany Pete Hegseth v stredu informoval, že pri útoku zomreli „dvaja narkoteroristi“, píše TASR podľa agentúry Reuters a AFP.

Anonymný americký predstaviteľ pre Reuters neposkytol ďalšie podrobnosti, ale potvrdil, že na lodi sa počas zásahu nachádzalo niekoľko osôb podozrivých z pašovania drog.

Hegseth na platforme X potvrdil dve obete. „Počas útoku, ktorý sa odohral v medzinárodných vodách, boli na palube plavidla dvaja narkoteroristi. Obaja teroristi boli zabití a žiadni príslušníci amerických síl neutrpeli pri útoku zranenia,“ potvrdil Hegseth.

Podľa Reuters ide o prvú známu vojenskú operáciu USA v Tichom oceáne od začiatku najnovšej ofenzívy proti obchodu s drogami. V rámci nej už Washington vykonal najmenej sedem útokov na lode podozrivé z pašovania drog v Karibiku, čo spôsobilo eskaláciu najmä jeho vzťahov s Kolumbiou.

Spojené štáty od augusta tiež rozmiestnili v Karibiku pri pobreží Venezuely svoje vojenské lode. Podľa Reuters americká vojenská prítomnosť zahŕňa torpédoborce s riadenými strelami, stíhačky F-35, jadrovú ponorku a približne 6500 vojakov.

Odborníci spochybňujú zákonnosť útokov na takéto lode v medzinárodných vodách bez pokusu o zadržanie členov posádky a postavenie ich pred súd, pripomína AFP.
.

