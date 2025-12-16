Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. december 2025
< sekcia Zahraničie

USA zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog, zahynulo osem ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spojené štáty v rámci snáh prezidenta Donalda Trumpa proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky zasiahli už viac než 20 lodí v Tichom oceáne a Karibskom mori v blízkosti Venezuely.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 16. decembra (TASR) - Americká armáda v pondelok oznámila, že v medzinárodných vodách východného Tichého oceánu zaútočila na tri lode podozrivé z pašovania drog. Pri zásahoch zahynulo najmenej osem ľudí, informuje TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.

Spravodajské služby potvrdili, že plavidlá prechádzali známymi trasami pre pašovanie drog vo východnej časti Tichého oceánu a boli zapojené do pašovania drog,“ uviedla armáda v príspevku na sociálnej sieti X.

Spojené štáty v rámci snáh prezidenta Donalda Trumpa proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky zasiahli už viac než 20 lodí v Tichom oceáne a Karibskom mori v blízkosti Venezuely. Pri týchto operáciách zahynulo podľa dostupných údajov približne 90 osôb.

Nasadenie armády proti plavidlám podozrivým z pašovania predstavuje výrazný odklon od doterajšieho prístupu USA v boji proti narkobiznisu, píše agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Trumpa sa snaží zákonnosť týchto zásahov obhajovať, hoci niektorí právni experti ich označujú za nezákonné mimosúdne zabíjanie.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie