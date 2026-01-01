< sekcia Zahraničie
USA zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog, zabili pašerákov
Armáda miesto útokov bezprostredne nekonkretizovala, no predchádzajúce sa uskutočnili v Karibiku alebo vo východnom Pacifiku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 1. januára (TASR) — Americká armáda v stredu oznámila, že deň predtým uskutočnila v medzinárodných vodách tri útoky na lode údajné zapojené do obchodu s drogami, pri ktorých zahynuli traja ľudia. Informovala o tom agentúra AFP.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), ktorému podliehajú americké sily pôsobiace v Strednej a Južnej Amerike, na platforme X uviedlo, že cieľom útokov boli „tri lode obchodníkov s drogami, ktoré sa plavili v konvoji“. Všetky tri obete útoku sa nachádzali na jednej lodi.
Armáda miesto útokov bezprostredne nekonkretizovala, no predchádzajúce sa uskutočnili v Karibiku alebo vo východnom Pacifiku. Zasiahnuté plavidlá podľa nej patrili skupinám, ktoré sú na zozname teroristických organizácií, avšak ich nemenovala.
K vyhláseniu SOUTHCOM-u bolo pripojené video zachytávajúce tri lode plaviace sa v skupine, ktoré zasiahne séria výbuchov.
„Traja narkoteroristi na palube prvého plavidla boli zabití pri prvom údere. Zvyšní narkoteroristi na ďalších dvoch plavidlách skočili cez palubu,“ uviedlo SOUTHCOM s tým, že potom boli aj tieto plavidlá potopené. Po týchto útokoch bola informovaná pobrežná stráž USA, aby spustila pátraciu a záchrannú operáciu.
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku vlaňajšieho septembra. Odvtedy vykonala viac ako 30 takýchto útokov, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 110 ľudí. Neposkytla však žiadne konkrétne dôkazy o tom, že lode sú zapojené do pašovania drog z Južnej Ameriky do USA.
Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov. Venezuelský prezident Nicolás Maduro toto obvinenie odmieta a tvrdí, že Trump sa ho snaží týmto spôsobom zosadiť, aby získal prístup k obrovským zásobám ropy.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), ktorému podliehajú americké sily pôsobiace v Strednej a Južnej Amerike, na platforme X uviedlo, že cieľom útokov boli „tri lode obchodníkov s drogami, ktoré sa plavili v konvoji“. Všetky tri obete útoku sa nachádzali na jednej lodi.
Armáda miesto útokov bezprostredne nekonkretizovala, no predchádzajúce sa uskutočnili v Karibiku alebo vo východnom Pacifiku. Zasiahnuté plavidlá podľa nej patrili skupinám, ktoré sú na zozname teroristických organizácií, avšak ich nemenovala.
K vyhláseniu SOUTHCOM-u bolo pripojené video zachytávajúce tri lode plaviace sa v skupine, ktoré zasiahne séria výbuchov.
„Traja narkoteroristi na palube prvého plavidla boli zabití pri prvom údere. Zvyšní narkoteroristi na ďalších dvoch plavidlách skočili cez palubu,“ uviedlo SOUTHCOM s tým, že potom boli aj tieto plavidlá potopené. Po týchto útokoch bola informovaná pobrežná stráž USA, aby spustila pátraciu a záchrannú operáciu.
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku vlaňajšieho septembra. Odvtedy vykonala viac ako 30 takýchto útokov, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 110 ľudí. Neposkytla však žiadne konkrétne dôkazy o tom, že lode sú zapojené do pašovania drog z Južnej Ameriky do USA.
Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov. Venezuelský prezident Nicolás Maduro toto obvinenie odmieta a tvrdí, že Trump sa ho snaží týmto spôsobom zosadiť, aby získal prístup k obrovským zásobám ropy.