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USA zaútočili na tanker s indickou posádkou, Naí Dillí protestovalo
Armáda plavidlo identifikovala ako tanker M/T Settebello plaviaci sa pod vlajkou Palau. Určený je na prepravu chemikálií a ropných produktov.
Autor TASR
Washington/Naí Dillí 10. júna (TASR) — Americké vojenské lietadlo vystrelilo v utorok raketu na strojovňu tankera v Ománskom zálive, ktorý sa pokúšal prepraviť ropu z Iránu, čím porušil americkú námornú blokádu. Urobilo tak po tom, čo posádka opakovane nerešpektovala pokyny amerických síl, uviedlo v stredu na platforme X Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Armáda plavidlo identifikovala ako tanker M/T Settebello plaviaci sa pod vlajkou Palau. Určený je na prepravu chemikálií a ropných produktov.
CENTCOM v príspevku dodal, že od polovice apríla americké sily v rámci blokády „zastavili“ osem plavidiel, presmerovali 134 a umožnili tranzit 42 lodiam s humanitárnou pomocou.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov). Na palube sa v tom čase nachádzalo 24 indických námorníkov, z ktorých sa 21 podarilo zachrániť, traja však zostávajú nezvestní.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s touto udalosťou predvolalo amerického chargé d‘affaires Jasona Meeksa a tlmočilo mu svoj protest voči zásahu, informovala a televízia NDTV. Označilo ho za „hlboko znepokojujúci“ a priamo súvisiaci s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Zároveň vyzvalo na okamžitú deeskaláciu a obnovenie bezpečnej plavby v medzinárodných vodách.
Armáda plavidlo identifikovala ako tanker M/T Settebello plaviaci sa pod vlajkou Palau. Určený je na prepravu chemikálií a ropných produktov.
CENTCOM v príspevku dodal, že od polovice apríla americké sily v rámci blokády „zastavili“ osem plavidiel, presmerovali 134 a umožnili tranzit 42 lodiam s humanitárnou pomocou.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov). Na palube sa v tom čase nachádzalo 24 indických námorníkov, z ktorých sa 21 podarilo zachrániť, traja však zostávajú nezvestní.
Indické ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s touto udalosťou predvolalo amerického chargé d‘affaires Jasona Meeksa a tlmočilo mu svoj protest voči zásahu, informovala a televízia NDTV. Označilo ho za „hlboko znepokojujúci“ a priamo súvisiaci s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Zároveň vyzvalo na okamžitú deeskaláciu a obnovenie bezpečnej plavby v medzinárodných vodách.