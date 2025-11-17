< sekcia Zahraničie
USA zaútočili v Pacifiku na loď podozrivú z pašovania drog
Podľa vyhlásenia, ku ktorému bolo pripojené aj krátke video, sa útok uskutočnil na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 17. novembra (TASR) — Spojené štáty v sobotu opäť zaútočili na loď podozrivú z pašovania drog, tentoraz vo východnom Pacifiku. Pri útoku boli zabití traja „narkoteroristi“. Na sieti X to v nedeľu oznámilo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podľa vyhlásenia, ku ktorému bolo pripojené aj krátke video, sa útok uskutočnil na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha.
„Tajné služby potvrdili, že plavidlo bolo zapojené do nelegálneho pašovania drog, nachádzalo sa na známej trase obchodovania s drogami a prepravovalo drogy,“ uviedlo Južné velenie s tým, že útok sa uskutočnil v medzinárodných vodách v rámci operácie Južný oštep, ktorú Hegseth oznámil vo štvrtok.
SOUTHCOM krátko predtým uviedlo, že do Karibského mora dorazila úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá zahŕňa aj dva torpédoborce s riadenými strelami a ďalšie podporné plavidlá a lietadlá. Pripojila sa tak k niekoľkým vojnovým lodiam, ktoré sa už nachádzajú v Karibiku.
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku septembra. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že do začiatku minulého týždňa došlo k 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Kritici považujú tieto útoky za mimosúdne popravy a porušenie medzinárodného práva, píše AFP.
Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov, čím ohrozuje bezpečnosť USA a ich občanov.
Podľa vyhlásenia, ku ktorému bolo pripojené aj krátke video, sa útok uskutočnil na pokyn ministra obrany Petea Hegsetha.
„Tajné služby potvrdili, že plavidlo bolo zapojené do nelegálneho pašovania drog, nachádzalo sa na známej trase obchodovania s drogami a prepravovalo drogy,“ uviedlo Južné velenie s tým, že útok sa uskutočnil v medzinárodných vodách v rámci operácie Južný oštep, ktorú Hegseth oznámil vo štvrtok.
SOUTHCOM krátko predtým uviedlo, že do Karibského mora dorazila úderná skupina lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá zahŕňa aj dva torpédoborce s riadenými strelami a ďalšie podporné plavidlá a lietadlá. Pripojila sa tak k niekoľkým vojnovým lodiam, ktoré sa už nachádzajú v Karibiku.
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku septembra. Pentagón v nedeľu agentúre DPA potvrdil, že do začiatku minulého týždňa došlo k 20 útokom s celkovým počtom 79 obetí. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Kritici považujú tieto útoky za mimosúdne popravy a porušenie medzinárodného práva, píše AFP.
Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov, čím ohrozuje bezpečnosť USA a ich občanov.