USA zavádzajú nové sankcie voči KĽDR pre odpaľovanie rakiet

Washington 27. mája (TASR) - USA zaviedli v piatok nové sankcie voči dvom ruským bankám, jednej severokórejskej spoločnosti a jednej osobe, ktoré obviňujú z podpory severokórejského programu vývoja zbraní hromadného ničenia. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Spojené štáty sa podľa Reuters usilujú zvýšiť nátlak na Pchjongjang z dôvodu obnovených testov balistických rakiet. Čína a Rusko vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vetovali rezolúciu USA žiadajúcu zavedenie ďalších sankcií voči KĽDR práve z dôvodu týchto testov. Zvyšných 13 členov BR OSN podporilo americký návrh, ktorý mal zakázať vývoz tabaku a ropy do Severnej Kórey.



KĽDR odpálila v stredu zo svojho východného pobrežia smerom k moru celkovo tri balistické strely. Jedna z nich bola zjavne medzikontinentálna balistická strela (ICBM), pripomína Reuters. Severná Kórea rakety odpálila z oblasti letiska Sunan v blízkosti hlavného mesta Pchjongjang.



K odpáleniu rakiet došlo tri dni po tom, ako sa lídri Južnej Kórey a Spojených štátov dohodli, že zvážia rozšírenie svojich spoločných vojenských cvičení v reakcii na hrozby, ktoré predstavuje Severná Kórea (KĽDR).



OSN zakázala Severnej Kórei vykonávať testy balistických a jadrových zbraní a uvalila na ňu prísne sankcie. KĽDR však tento zákaz pravidelne porušuje.



Americké ministerstvo financií v piatok oznámilo, že zmrazuje všetky aktíva v USA dvojici ruských bankových inštitúcií obvinených zo spolupráce s KĽDR a obchodnej spoločnosti spojenej s národným leteckým dopravcom Severnej Kórey Air Koryo. Transakcie s týmito inštitúciami budú kriminalizované. Dve ruské bankové inštitúcie sú Far Eastern Bank a Bank Sputnik, píše AFP.



Misia KĽDR pri OSN na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala. Námestník ministra financií USA Brian Nelson vo vyhlásení uviedol, že Spojené štáty budú pokračovať v zavádzaní nových sankcií a uplatňovaní už existujúcich a takisto budú od KĽDR žiadať, aby as vrátila na cestu diplomacie a prestala s vývojom zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet.