Prichádzajúci do USA budú musieť byť zaočkovaní proti COVID-19

Washington 24. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena bude od 22. januára požadovať, aby boli všetci cudzinci vstupujúci do USA zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu.



Doklad o úplnom zaočkovaní proti covidu budú musieť od 22. januára 2021 pri prekračovaní pozemných hraníc USA predkladať aj osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov, ako sú vodiči kamiónov, predstavitelia štátnych orgánov a pracovníci záchranných služieb.



Takéto opatrenie už 8. novembra začalo platiť pre osoby cestujúce za účelom turizmu a iných dôvodov, ktoré nie sú považované za nevyhnutné.



Nariadenie sa vzťahuje len na cudzích štátnych príslušníkov. Občania USA a osoby s trvalým pobytom v Spojených štátoch môžu naďalej vstupovať do krajiny bez ohľadu na to, či sú zaočkované proti covidu. V ich prípade sa však uplatňujú prísnejšie pravidlá, čo sa týka testovania na koronavírus.



Zavedenie očkovacej povinnosti pre osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov odložila Bidenova administratíva o viac než dva mesiace predovšetkým s ohľadom na vodičov kamiónov, aby predišla možnému narušeniu severoamerických dodávateľských reťazcov, vysvetľuje AP. Profesijným združeniam vodičov sa však ani odložené zavedenie povinného očkovania nepozdáva.



Hovorkyňa americkej asociácie OOIDA, ktorá združuje približne 150.000 samostatne fungujúcich vodičov nákladnej dopravy, avizované vládne opatrenie skritizovala s tým, že "vyradí z hry" mnohých skúsených kamionistov. "Ide o ďalší príklad toho, ako kvôli nerealistickým vládnym nariadeniam zmiznú z ciest dobrí vodiči," vyhlásila hovorkyňa.