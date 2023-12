USA zavedú vízové obmedzenia voči násilným židovským osadníkom

Washington 5. decembra (TASR) - Spojené štáty zavedú vízové obmedzenia voči extrémistickým izraelským osadníkom zapojeným do násilností voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu Jordánu. V utorok to oznámil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Blinken uviedol, že USA odmietnu vstup na územie štátu každému, kto sa podieľal na "podkopávaní mieru, bezpečnosti alebo stability na Západnom brehu" alebo kto podnikol iné kroky, ktoré "neprimerane obmedzujú civilistov v prístupe k základným službám a potrebám".



"V rozhovoroch s izraelskou vládou sme zdôraznili, že musí urobiť viac, aby postihla extrémistických osadníkov, ktorí spáchali násilné útoky proti Palestínčanom na Západnom brehu," uviedol vo vyhlásení Blinken.



Spojené štáty nezverejnili zoznam ľudí, ktorým nebudú udeľovať víza. Obmedzenia sa nebudú vzťahovať na extrémistických osadníkov s americkým občianstvom.



Útoky židovských osadníkov na Palestínčanov v Predjordánsku vzrástli po tom, čo pred takmer dvoma mesiacmi vypukla v Pásme Gazy vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



Podľa tamojšej palestínskej vlády izraelskí vojaci alebo osadníci zabili od 7. októbra, keď komandá Hamasu vpadli do Izraela, vyše 250 Palestínčanov.