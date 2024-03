USA zaviedli sankcie proti Asadovým podporovateľom

Washington 26. marca (TASR) - Ministerstvo financií USA zaviedlo v utorok sankcie proti 11 osobám a spoločnostiam, ktoré sú podľa neho zapletené do nezákonných prevodov peňazí a pašovania drog, čím pomáhajú vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Mnohé zo sankcionovaných osôb sa podieľajú na obchodovaní s vysoko návykovou drogou captagon, s ktorým sa ilegálne obchoduje na Blízkom východe a v Európe, uviedlo ministerstvo financií v oznámení.



Sýria sa stala popredným svetovým producentom silnej drogy amfetamínového typu a obchodovanie s ňou pomáha financovať Asadovu vládu počas dlhotrvajúcej občianskej vojny v krajine.



"Zisky z protizákonného obchodovania s captagonom sa stali dôležitým zdrojom príjmov Asadovho režimu, sýrskych ozbrojených síl a sýrskych polovojenských síl," vysvetlilo americké ministerstvo.



Na zozname sankcionovaných je napríklad sýrsky občan Táhir al-Kajálí. Ten údajne prevádzkuje spoločnosť, ktorá nakupuje plavidlá na pašovanie captagonu a hašiša.



Ďalšia firma so sídlom v Sýrii, Maya Exchange Company, údajne pomohla sprostredkovať nezákonné prevody peňazí pre sýrsku vládu vo výške "miliónov" dolárov.



"Asadov režim naďalej používa rôzne schémy na obídenie sankcií a stále vedie represívnu kampaň proti svojim vlastným občanom," napísal vo vyhlásení námestník ministra financií pre terorizmus a finančné spravodajské informácie Brian Nelson.



K týmto schémam patrí napríklad "obchodovanie s ilegálnymi drogami či investovanie do zdanlivo zákonného podnikania", spresnil.



"Spojené štáty sú stále oddané myšlienke brať na zodpovednosť ľudí, ktorí sa pokúšajú o túto nezákonnú finančnú činnosť na úkor sýrskych občanov," doplnil.