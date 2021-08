USA zaviedli sankcie v súvislosti so Severným prúdom 2 a Navaľným

Washington/Moskva 20. augusta (TASR) - Spojené štáty v piatok zaviedli sankcie voči jednému ruskému plavidlu a dvom ruským občanom zapojeným do výstavby plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ako aj voči Inštitútu kriminalistiky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a niekoľkým jeho zamestnancom, informovali agentúry Reuters a RIA Novosti.



Podľa šéfa amerického rezortu diplomacie Antonyho Blinkena tak USA už celkovo uvalili v súvislosti so zmieneným plynovodom sankcie voči siedmim osobám, pričom 16 plavidiel, ktoré týmto osobám patria, identifikovali ako "zablokovaný majetok" v súlade so zákonom, ktorý schválil americký Kongres.



Podľa odporcov projektu Severný prúd 2 však tieto sankcie nezabránia dokončeniu plynovodu. Ruský prezident Vladimir Putin totiž v piatok oznámil, že do dokončenia plynovodu chýba už iba 15 kilometrov.



Americký prezident Joe Biden sa rovnako ako jeho dvaja predchodcovia stavia proti výstavbe plynovodu Severný prúd 2, pretože obchádza územie Ukrajiny, ktorá by mohla prísť o lukratívny príjem z tranzitných poplatkov a stať sa tak zraniteľnejšou voči ruskej agresii.



Napriek tomu však USA v máji upustili od niekoľkých sankcií voči spoločnosti Nord Stream 2 AG, ktorá za plynovodom stojí, a jej riaditeľovi Matthiasovi Warningovi. Biden sa totiž snaží o napravenie vzťahov s Nemeckom, najväčšou ekonomikou Európy, aby získal na svoju stranu spojenca v otázkach ekonomických vzťahov či Iránu a Číny, píše Reuters.



Washington okrem toho v piatok zaviedol sankcie aj v súvislosti s otrávením ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Tieto sankcie USA prijali v koordinácii s Britániou, pričom obe krajiny sankcionovali rovnaké osoby, o ktorých predpokladajú, že boli zapletené do otrávenia Navaľného.



Ide o šéfa oddelenia pre ochranu ústavného zriadenia a boja s terorizmom Alexeja Sedova, riaditeľa Inštitútu kriminalistiky Kirila Vasilieva, zamestnanca Inštitútu kriminalistiky Stanislava Makšakova, vedúceho Centra pre špeciálnu techniku Vladimira Bogdanova a troch zamestnancov FSB Alexeja Aleksandrova, Ivana Osipova a Vladimira Paňajeva.



Od otrávenia Navaľného v piatok ubehol presne jeden rok.