USA zaviedli sankcie voči trom predstaviteľom KĽDR

Washington 2. decembra (TASR) - Spojené štáty zaviedli vo štvrtok sankcie na troch severokórejských predstaviteľov v súvislosti s raketovým programom KĽDR. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Uvedené americké sankcie blokujú akýkoľvek majetok danej trojice členov ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce v USA. Ministerstvo financií vo Washingtone tiež pohrozilo sankciami voči komukoľvek, kto bude vykonávať transakcie so sankcionovanou trojicou osôb. Tie boli priamo zapojené do vývoja zbraní v rozpore s rezolúciami OSN. Najmenej od roku 2017 sa tieto osoby priamo zúčastnili na viacerých testoch rakiet.



Severná Kórea odpálila tento rok viac rakiet ako kedykoľvek predtým - otestovala ich už viac než 60. Minulý týždeň otestovala odpálenie medzikontinentálnej balistickej strely ICBM Hwasong-17 - najväčšej rakety v jej arzenáli. Severokórejský líder Kim Čong-un po teste vyhlásil, že jeho krajina bude čeliť jadrovým hrozbám USA pomocou vlastných jadrových zbraní.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo vyhlásení v tejto súvislosti uviedol, že takéto testy "predstavujú vážne bezpečnostné riziká pre región a pre celý svet". Najnovšie sankcie podľa jeho slov podčiarkujú trvalé odhodlanie USA "podporovať zodpovednosť čo sa týka odozvy na tempo a rozsah testov balistických rakiet Pchjongjangu".



Blinken podotkol, že USA prijali tieto sankcie v koordinácii so svojimi spojencami Južnou Kóreou a Japonskom. Pripomenul, že podobné kroky podnikla v apríli aj Európska únia.



Parlament Severnej Kórey v septembri schválil zákon, ktorý povoľuje preventívne jadrové útoky v širokej škále prípadov, a to vrátane situácií mimo vojny, keď napríklad krajina môže vnímať, že jej vedenie je v ohrození, pripomína AP.