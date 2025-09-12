Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zažalovali Uber, vraj diskriminuje zdravotne postihnutých

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Niektorí vodiči podľa ministerstva zase urážajú a ponižujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo odmietajú vyhovieť primeraným požiadavkám

Autor TASR
Washington 12. septembra (TASR) - Americká vláda vo štvrtok podala žalobu na spoločnosť Uber Technologies a obvinila ju z diskriminácie cestujúcich so zdravotným znevýhodnením. Spoločnosť podľa vlády spôsobila týmto ľuďom „značnú ekonomickú, emocionálnu a fyzickú ujmu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

V žalobe podanej na federálnom súde v meste San Francisco americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že vodiči Uberu pravidelne odmietajú prepravovať osoby so zdravotným postihnutím, vrátane pasažierov, ktorí cestujú s asistenčnými zvieratami alebo skladacími invalidnými vozíkmi.

Uber a jeho vodiči tiež údajne ukladajú nedovolené príplatky za čistenie v súvislosti s asistenčnými zvieratami a poplatky za zrušenie rezervácie cestujúcim, ktorým bola odmietnutá jazda.

Niektorí vodiči podľa ministerstva zase urážajú a ponižujú zdravotne postihnutých cestujúcich alebo odmietajú vyhovieť primeraným požiadavkám, ako napríklad umožniť osobám s obmedzenou pohyblivosťou sedieť na prednom sedadle.

Žaloba žiada o vydanie nariadenia zakazujúceho ďalšie porušovanie zákona o Američanoch so zdravotným znevýhodnením, zmeny v postupoch Uberu, finančné odškodnenie a civilnú pokutu.

Uber na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval a americké ministerstvo spravodlivosti žiadne ďalšie informácie neposkytlo.
.

