USA zaznamenali blízko svojich vôd ruskú vojenskú loď

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Hliadkové lietadlo a plavidlo pobrežnej stráže USA reagovali na pomocnú loď ruskej flotily na všeobecnú spravodajskú činnosť Karelija bezpečným preletom a plavbou v jej blízkosti, uviedla stráž.

Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Americká pobrežná stráž vo štvrtok oznámila, že koncom októbra zaznamenala neďaleko teritoriálnych vôd USA južne od havajského ostrova Oahu ruské vojenské plavidlo. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Hliadkové lietadlo a plavidlo pobrežnej stráže USA reagovali na pomocnú loď ruskej flotily na všeobecnú spravodajskú činnosť Karelija bezpečným preletom a plavbou v jej blízkosti, uviedla stráž. Loď sa nachádzala približne 27 kilometrov južne od Oahu 29. októbra.

USA poznamenali, že medzinárodné právo umožňuje zahraničným vojenským plavidlám preplávať a pohybovať sa mimo výsostných vôd iných štátov, ktoré sa rozprestierajú do vzdialenosti 22 kilometrov od pobrežia.

„Personál pobrežnej stráže v súlade s medzinárodným právom monitoruje činnosť ruského plavidla v blízkosti teritoriálnych vôd USA s cieľom zabezpečiť námornú bezpečnosť amerických plavidiel pôsobiacich v tejto oblasti a podporiť obranné úsilie USA na ich území,“ píše sa vo vyhlásení pobrežnej stráže.

Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone podľa Reuters na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
