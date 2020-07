USA zaznamenali ďalší rekord v počte nových prípadov nákazy

Washington 10. júla (TASR) – Spojené štáty zaznamenali vo štvrtok za uplynulých 24 hodín rekordných 65 551 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom v piatok agentúra AFP na základe údajov zverejnených Univerzitou Johnsa Hopkinsa.



Predchádzajúci rekordný počet nových prípadov nákazy evidovali v Spojených štátoch v utorok, keď ich bolo 60 209.



V USA do štvrtka večera potvrdili celkovo viac ako 3,1 milióna prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaze doposiaľ v celej krajine podľahlo 133 195 ľudí, pričom do štvrtka večera bolo za 24 hodín zaznamenaných 1000 úmrtí ľudí s pozitívnym testom na koronavírus.



USA sú krajinou, ktorú koronavírusová pandémia zasiahla najťažšie, a to v počte prípadov nákazy i počte úmrtí.