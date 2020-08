USA zaznamenali ďalších 1262 úmrtí na koronavírus

Washington 6. augusta (TASR) - Spojené štáty zaznamenali 1262 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19 za posledných 24 hodín. Údaj platil v stredu k 20.30 h miestneho času (vo štvrtok k 02.30 h SELČ), informovala americká Univerzita Johnsa Hopkinsa.



Najväčšia ekonomika na svete zaznamenala aj ďalších 53.158 prípadov nákazy koronavírusom, uviedla univerzita so sídlom v meste Baltimore.



USA majú teraz celkovo 4.818.328 prípadov infekcie, ktoré viedli k 157.930 úmrtiam. Krajina je preto zďaleka najhoršie zasiahnutou na svete.



Prezident Donald Trump bol napriek situácii aj v stredu optimistický. Vyhlásil: "Táto vec odchádza. Odíde tak, ako odchádza všetko, a podľa môjho názoru by sa mali školy otvoriť."



Pandémia od júna znova naberá v mnohých štátoch USA na sile, predovšetkým na juhu a západe.



V jednom z týchto štátov, na Floride, presiahol v stredu celkový počet prípadov nákazy pol milióna.



V Arizone, ďalšom vážne postihnutom štáte, malo pozitívny test na koronavírus vyše 500 väzňov vo väznici v meste Tucson - to je viac ako polovica obyvateľov zariadenia. Informovali o tom predstavitelia väzenia.



Twitter dočasne zablokoval účet Trumpovej kampane pre dezinformácie o COVIDe-19

Americká spoločnosť Twitter v stredu oznámila, že dočasne zablokovala oficiálny účet volebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa, lebo obsahoval tweet s dezinformáciou o ochorení COVID-19. Vo štvrtok to uviedla tlačová agentúra AFP.



Zavádzajúcou informáciou v tweete na účte Trumpovej kampane @TeamTrump bolo prezidentovo tvrdenie, že deti sú "takmer imúnne" voči smrtiacemu koronavírusu.



Tweet "je porušením pravidiel Twitteru vzťahujúcich sa na dezinformácie o ochorení COVID-19", uviedol pre agentúru AFP hovorca spoločnosti so sídlom v kalifornskom San Franciscu.



"Majiteľ účtu bude musieť najprv odstrániť spomínaný tweet, až potom môže Twitter znovu používať," dodal hovorca.



Aj spoločnosť Facebook v stredu už skôr oznámila, že odstránila odkaz zo stránky prezidenta Trumpa, lebo obsahoval "škodlivé dezinformácie o ochorení COVID-19". Tým odkazom bol videoklip z interview televízie Fox News, v ktorom Trump tiež tvrdil, že deti sú "takmer úplne imúnne" voči smrtiacemu koronavírusu. Išlo o vôbec prvý odkaz prezidenta odstránený poprednou spoločnosťou Facebook.



Účet Trumpovej kampane na Twitteri krátko po oznámení sociálnej siete už znovu fungoval - kritizovaný tweet bol teda odstránený.



"Silicon Valley (sídlo IT firiem v USA) je beznádejne zaujatý proti prezidentovi a dodržiavanie pravidiel vymáha iba jednostranne," napísal riaditeľ komunikácie v kampani Tim Murtaugh, ktorý tak okomentoval dočasný zákaz.



Aká veľké je riziko, že sa deti nakazia koronavírusom, alebo nakoľko ho šíria, to je v USA mimoriadne pálčivá téma. Znovuotvorenie škôl je totiž základný predpoklad, aby sa mohli rodičia vrátiť do práce.



Trump vyzýva na znovuotvorenie škôl aj firiem, pretože sa snaží oživiť americkú ekonomiku, ktorej zdravie bude hrať veľkú úlohu v blížiacich sa novembrových prezidentských voľbách.



Čoraz väčší počet školských okresov v USA sa však stavia proti znovuotvoreniu tried v septembri a volí si radšej čisto online vyučovanie, kým pandémie nezoslabne.



Facebook odstránil Trumpov odkaz, lebo obsahoval nepravdivé tvrdenia o COVIDe-19

Spoločnosť Facebook v stredu oznámila, že odstránila odkaz zo stránky amerického prezidenta Donalda Trumpa, lebo obsahoval "škodlivé dezinformácie o ochorení COVID-19". Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Odkazom bol videoklip z interview televízie Fox News, v ktorom Trump tvrdil, že deti sú "takmer úplne imúnne" voči smrtiacemu koronavírusu.



"Video obsahuje nepravdivé tvrdenia, že jedna skupina ľudí je voči ochoreniu COVID-19 imúnna, čo je porušením našej politiky týkajúcej sa škodlivých dezinformácií o COVID-19," uviedol pre agentúru AFP hovorca Facebooku.



Ide o vôbec prvý odkaz prezidenta odstránený spoločnosťou Facebook, ktorú už dlhšie ostro kritizujú za to, že opakovane dovoľovala Trumpovi porušovať jej vlastné pravidlá platné pre zverejňovanie obsahu. Upozornil na to denník The Guardian.



Sú dôkazy, že deti, ktoré sa nakazia koronavírusom, mávajú miernejšie príznaky infekcie než dospelí. Avšak deti nie sú voči nej imúnne a niektoré mali dokonca ťažký priebeh ochorenia alebo naň zomreli, pripomenul Guardian.