USA zaznamenali ďalších 1303 úmrtí na nový koronavírus

Washington 28. apríla (TASR) - V Spojených štátoch zaznamenali za uplynulých 24 hodín ďalších 1303 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom. Vyplýva to z údajov, ktoré k utorňajšej 02.30 h SELČ zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore. Informovala o tom agentúra AFP.



Koronavírusu SARS-CoV-2 v USA doteraz podľahlo 56.144 ľudí. Pozitívne testy na prítomnosť tohto vírusu malo 987.022 osôb, pričom najmenej 111.109 ľudí sa uzdravilo.



Denný prírastok obetí dosiahol v piatok večer 1258 osôb, čo je najmenej za takmer tri týždne. V sobotu však už opäť stúpol na 2494 osôb a v nedeľu opäť klesol na 1330.



V počte potvrdených infekcií a úmrtí sú Spojené štáty najviac zasiahnutou krajinou na svete.



Mnohé americké štáty ako Colorado, Minnesota, Mississippi či Tennessee začali uvoľňovať niektoré karanténne opatrenia. Oproti tomu guvernér štátu New York Andrew Cuomo uviedol, že v niektorých oblastiach, ktoré sú nákazou vážne zasiahnuté, sa chystá obmedzenia pohybu osôb predĺžiť.



V štáte New York, ktorý pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla najviac zo všetkých amerických štátov, evidujú viac ako 17.300 úmrtí a takmer 292.000 prípadov nákazy.



Americký prezident Donald Trump očakáva, že do konca tohto školského roka sa obnoví vyučovanie na mnohých školách v krajine.



"Aj keď je to veľmi krátke obdobie, myslím si, že by to bolo dobré," povedal Trump na pondelkovom brífingu v Bielom dome.