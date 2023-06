USA zaznamenali prvé lokálne šírenie malárie za uplynulých 20 rokov

New York 27. júna (TASR) - Spojené štáty zaznamenali za uplynulé dva mesiace päť prípadov nákazy maláriou. Ide o prvé lokálne šírenie tohto závažného infekčného ochorenia v USA za posledných 20 rokov. V pondelok na to upozornilo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Štyri prípady nákazy maláriou úrady zaznamenali v americkom štáte Florida a jeden v Texase. Všetci infikovaní podstúpili liečbu a ich zdravotný stav sa zlepšuje.



Malária je tropická infekčná choroba s inkubačnou dobou jeden až tri týždne. Spôsobuje ju parazitický prvok z kmeňa Apicomplexa a prenášačmi na ľudí sú komáre.



U nakazeného človeka bez liečby sa môžu vyvinúť závažné komplikácie, ktoré môžu viesť k smrti. Najväčší počet úmrtí na maláriu za posledné roky zaznamenali v subsaharskej Afrike, tomuto ochoreniu tam podľahli najmä deti.



Najmä v južných amerických štátoch, kde je počasie priaznivejšie pre šírenie tropického komára prenášajúceho maláriu, úrady varujú, že toto ochorenie sa môže vyskytnúť.



Spojené štáty každoročne zaznamenávajú približne 2000 prípadov nákazy maláriou, no väčšinou ide o ľudí, ktorí navštívili krajiny, kde sa malária bežne vyskytuje.



Od roku 1992 v USA zaznamenali 11 lokálnych ohnísk malárie, posledné v roku 2003 na Floride, kde bolo hlásených osem prípadov.